Karabük Üniversitesi'ne TÜBİTAK Destekli Milli Teknoloji Atölyesi Kuruluyor

Karabük Üniversitesi'nde TÜBİTAK destekli 4003-T Milli Teknoloji Atölyesi, 650 m² ve 30 milyon TL yatırımla Eylül sonuna kadar tamamlanacak; bölgeye teknoloji ve araştırma desteği sunacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:45
Karabük Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyesi Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında, Karabük ve çevre illerden araştırmacıların 7/24 faydalanabileceği teknik altyapı ve eğitim merkezi hizmete girecek.

Altyapı ve kullanım olanakları

Atölye 650 metrekarelik alanda; toplantı ve üretim alanlarının yanı sıra bireysel ve ortak kullanıma uygun esnek mekan düzenlemelerine sahip olacak. Sosyal alanlar ve destek birimleriyle araştırmacılara hem üretim hem de etkileşim için bütünleşik bir ortam sunulacak.

Finansman ve takvim

Proje, üniversite kampüsü içinde 30 milyon lira destekle yürütülüyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık projenin tamamlanma takvimine ilişkin, "Eylül ayının sonu gibi milli teknoloji atölyesi projemiz tamamlanacak ve öğrencilerimiz son derece modern teknoloji atölyesine sahip olacak. Böylece TEKNOFEST yarışmalarında Türkiye birincilikleri, dünyadaki yarışmalarda dereceler elde eden öğrencilerimiz, takımlarıyla modern ve gelişmiş sosyal olanaklara sahip ortamlarda projelerini rahatlıkla geliştirebilecek." ifadelerini kullandı.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Fatih Kırışık, hem TEKNOFEST takımlarına hem de teknolojik çalışmalara önem verdiklerini, öğrencilerin ve akademisyenlerin birlikte çalışacağı alanlar oluşturmak istediklerini vurguladı. Kırışık, "Bu noktada TÜBİTAK bize son derece ciddi destek verdi. Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında üniversitemiz, milli teknoloji atölyesi yapma hakkı elde etti." dedi.

Kırışık, atölyenin TÜBİTAK tarafından dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılacağını ve öğrencilerin gelişmiş, modern çalışma olanaklarına sahip olmalarını hedeflediklerini belirtti. Mekanın temin edilmesinin yeni teknolojiler ve buluşlar üretmek için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Bölgesel ve ulusal etki

Kırışık, Karabük Üniversitesinin bu projelerle adım adım teknolojinin merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "Dünya çapında teknolojiler ve bilim üretecek merkezlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Bu merkezlerde, teknoloji ve bilim atölyelerinde öğrencilerimiz dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üretecek projeler geliştirecek. Böylelikle de Karabük Üniversitesi dünyanın bilim merkezi, teknoloji merkezi haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Atölye ile hem Karabük'ün hem de Batı Karadeniz Bölgesi'nin bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına destek verilmesi, bölgenin sorunlarına çözüm üreten bir teknoloji merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

