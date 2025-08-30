Karabük Üniversitesi'nin KAF Technology Takımı TEKNOFEST 2025'te Finalde

Karabük Üniversitesi öğrencileri otonom İHA projesiyle TEKNOFEST 2025 finalinde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, geliştirdikleri otonom insansız hava aracı projesiyle TEKNOFEST 2025 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

KAF Technology ekip kimliği ve hedefleri

KBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan KAF Technology takımı, yarışmada finale kalarak kurumunu temsil edecek. Takım kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Yetimoğlu, takımın 2022'de kurulduğunu ve vizyonlarının yerli ve milli sistemler geliştirmek olduğunu bildirdi.

Yetimoğlu, takımın kuruluşundan bu yana TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına düzenli olarak katıldığını ve her yıl dereceler elde ettiklerini belirtti. Bu yılki yarışmada takımlarının 91 puan alarak finale kalan ekipler arasında yer aldığını aktardı.

Projenin teknik özellikleri ve kullanım alanları

Yetimoğlu, tasarladıkları aracın teknik özelliklerine dair şu bilgileri paylaştı: "Aracımız hem sıhhi hem askeri operasyonlarda kullanılabilmektedir. Tasarladığımız dronun yarışmadaki amacı, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle hedeflediğimiz konumlara pençeyle tuttuğu yükü bırakması. Aracımız hem otonom hem de manuel çalışabilmektedir."

Takımın diğer üyelerinden Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Alperen Ergül, tüm mekanik aksamların mekanik ekip tarafından tasarlandığını ve yarışmaların öğrencilere iş hayatında fayda sağlayacak deneyimler sunduğunu vurguladı.

Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mustafa Kale ise ürün yazılımının "yüzde 100 yerli" olduğunu belirterek, "Aracımızın havadayken hangi koordinatları hangi sırayla gideceğini belirliyoruz. Bizim geliştirdiğimiz yerli ve milli algoritmayı kullanıyor. Hedefimiz, yerli ve milli yazılımla TEKNOFEST'te birinci olmak." dedi.

Gelecek hedefleri

Yetimoğlu, "Biz de burada gece gündüz çalışıp yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunarak geleceğin parlak mühendisleri olma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. TEKNOFEST'teki hedefimiz ilk 3'e girmek." şeklinde konuşarak ekibin iddialı hedefini yineledi.