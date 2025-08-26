Karabük Üniversitesi SaraTech, Su Altı Roketle TEKNOFEST 2025 Finalinde

Karabük Üniversitesi SaraTech, TEKNOFEST 2025 Su Altı Roket Finalinde

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan SaraTech Su Altı Roket Takımı, geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST 2025 Su Altı Roket kategorisinde finale kalmaya hak kazandı. Takım, yenilikçi tasarımı ve özgün mühendislik çözümleriyle jüri değerlendirmesinden başarıyla geçti.

Projenin öne çıkan özellikleri

Takım, teknik altyapı ve su almama konusundaki yoğun çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yarışma için geliştirilen platform ve sistemlerin çoğu ekip tarafından sıfırdan tasarlandı; algoritmalar ve mekanik çözümler ekip içinde oluşturuldu.

Takım ve danışman

Takım kaptanı Furkan Karaçoban liderliğindeki ekipte Egemen Tunç Akgün, Muhammed Yıldız, Berkay Tetik ve Aylin Uysal yer alıyor. Takımın akademik danışmanlığını ise Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Güngör yürütüyor.

Rektörün açıklamaları

Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada Karabük Üniversitesi TEKNOFEST takımlarının hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Kırışık, 'Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ve Gençlik Merkezimizin de destek olmasıyla su altı roket takımımız, büyük başarı elde ederek finalde yarışma hakkı elde etti.' dedi. Üniversitedeki atölye ve laboratuvarların 'aktif teknoloji üssü' olarak 7/24 çalıştığını vurgulayarak, 'Işıkları sönmeyen üniversite konumundayız. Öğrencilerimiz gece gündüz 24 saat esaslı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyorlar. Onlardan TEKNOFEST'te çok ciddi dereceler bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Hedefler ve yarışma takvimi

Takım kaptanı ve KBÜ Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Karaçoban, kategorinin ilk kez düzenlendiğini duyduklarında hemen takım kurduklarını, elimizde örnek olmadığından çoğu sistemi kendilerinin geliştirdiğini ve su almama konusunda yoğun çalışma yaptıklarını söyledi. Karaçoban, 'Derece getirmek istiyoruz.' diye konuştu. Ekip üyesi Egemen Tunç Akgün ise projeye ilişkin, 'Yarışma için heyecanlıyız. 28 Ağustos'ta yarışmaya gideceğiz. Karabük Üniversitemize ve Gençlik Merkezimize bize sağladığı imkanlar için teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

