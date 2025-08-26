DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Karabük Üniversitesi SaraTech, Su Altı Roketle TEKNOFEST 2025 Finalinde

Karabük Üniversitesi SaraTech takımı, özgün mühendislik çözümleriyle geliştirdiği su altı roketle TEKNOFEST 2025 su altı roket kategorisinde finale kaldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:25
Karabük Üniversitesi SaraTech, Su Altı Roketle TEKNOFEST 2025 Finalinde

Karabük Üniversitesi SaraTech, TEKNOFEST 2025 Su Altı Roket Finalinde

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan SaraTech Su Altı Roket Takımı, geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST 2025 Su Altı Roket kategorisinde finale kalmaya hak kazandı. Takım, yenilikçi tasarımı ve özgün mühendislik çözümleriyle jüri değerlendirmesinden başarıyla geçti.

Projenin öne çıkan özellikleri

Takım, teknik altyapı ve su almama konusundaki yoğun çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yarışma için geliştirilen platform ve sistemlerin çoğu ekip tarafından sıfırdan tasarlandı; algoritmalar ve mekanik çözümler ekip içinde oluşturuldu.

Takım ve danışman

Takım kaptanı Furkan Karaçoban liderliğindeki ekipte Egemen Tunç Akgün, Muhammed Yıldız, Berkay Tetik ve Aylin Uysal yer alıyor. Takımın akademik danışmanlığını ise Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Güngör yürütüyor.

Rektörün açıklamaları

Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada Karabük Üniversitesi TEKNOFEST takımlarının hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Kırışık, 'Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ve Gençlik Merkezimizin de destek olmasıyla su altı roket takımımız, büyük başarı elde ederek finalde yarışma hakkı elde etti.' dedi. Üniversitedeki atölye ve laboratuvarların 'aktif teknoloji üssü' olarak 7/24 çalıştığını vurgulayarak, 'Işıkları sönmeyen üniversite konumundayız. Öğrencilerimiz gece gündüz 24 saat esaslı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyorlar. Onlardan TEKNOFEST'te çok ciddi dereceler bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Hedefler ve yarışma takvimi

Takım kaptanı ve KBÜ Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Karaçoban, kategorinin ilk kez düzenlendiğini duyduklarında hemen takım kurduklarını, elimizde örnek olmadığından çoğu sistemi kendilerinin geliştirdiğini ve su almama konusunda yoğun çalışma yaptıklarını söyledi. Karaçoban, 'Derece getirmek istiyoruz.' diye konuştu. Ekip üyesi Egemen Tunç Akgün ise projeye ilişkin, 'Yarışma için heyecanlıyız. 28 Ağustos'ta yarışmaya gideceğiz. Karabük Üniversitemize ve Gençlik Merkezimize bize sağladığı imkanlar için teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, geliştirdikleri su altı roket projesi ile TEKNOFEST...

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, geliştirdikleri su altı roket projesi ile TEKNOFEST 2025'te zirvede yer almak istiyor. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan SaraTech Su Altı Roket Takımı, TEKNOFEST 2025 Su Altı Roket kategorisinde finale kalmaya hak kazandı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık (solda), çalışmalar hakkında takımda yer alan Egemen Tunç Akgün'den (sağda) bilgi aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, geliştirdikleri su altı roket projesi ile TEKNOFEST...

İLGİLİ HABERLER

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Üniversitesi SaraTech, Su Altı Roketle TEKNOFEST 2025 Finalinde
2
Bilecik Harmankaya'da Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği: Uluslararası Park Başvurusu
3
TEKNOFEST'te Efficiency Challenge: Elektrikli Araç Finali Gebze'de başladı
4
10. Konya Bilim Festivali Başladı: 250 Drone Gösterisi ve 200'ün Üzeri Etkinlik
5
Aslan balığı akustik telemetri ile izlenecek: Gökova’da 36 aylık proje
6
Altman ve Musk'ın Beyin-Bilgisayar Yarışı: Transhümanizm Tartışması
7
Rusya'da yeni telefon ve tabletlere MAX zorunluluğu

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor