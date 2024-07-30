Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kaspersky, Mandrake Casus Yazılımını Tespit Etti

Kaspersky, Google Play'de iki yıl süreyle tespit edilmeden kalan Mandrake casus yazılımını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:00
Kaspersky, Mandrake Casus Yazılımını Tespit Etti

Kaspersky'den Önemli Uyarı: Mandrake Casus Yazılımı Belirlendi

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi, son zamanlarda Mandrake adlı casus yazılımı tespit etti. Bu yazılım, Google Play üzerinde iki yıl boyunca gizli kaldı ve 32 binden fazla kez indirildi.

Mandrake'nin Özellikleri

2020 yılından bu yana tespit edilen Mandrake, gelişmiş gizleme ve kaçınma teknikleri ile biliniyor. Şirket yetkilileri, Mandrake'in, OLLVM gibi tekniklerle komuta ve kontrol sunucularıyla güvenli iletişim kurma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Bu çok çeşitli özellikler, yazılımın kötü amaçlı işlevlerini gizlemesine olanak tanıyor.

Gizli Uygulamalar ve Global Etkileri

Mandrake'yi içeren 5 uygulama, 2022 yılında Google Play'de yayımlandı ve bu uygulamaların kablosuz dosya paylaşımı, oyunlar ve mantık bulmacaları gibi alanlarda faaliyet gösterdiği belirlendi. Kaspersky'nin yaptığı açıklamalara göre, bu uygulamalar hiçbir kötü amaçlı yazılım algılamasına maruz kalmadı.

Tatyana Shishkova'dan Açıklamalar

Kaspersky'den Tatyana Shishkova, Mandrake casus yazılımının ilk sürümlerinde 4 yıl boyunca tespitten kaçmasını ve Google Play'de de 2 yıl daha gizli kalmasını vurgulayarak, "Bu durum, tehdit aktörlerinin giderek artan becerilerini göstermektedir" dedi. Shishkova, uygulama mağazalarındaki tehditlerin karmaşıklığının arttığını ve tespit edilmelerinin zorlaştığını belirtti.

Güvenlik İçin Öneriler

Kaspersky uzmandı, kullanıcıların Mandrake gibi casus yazılımlardan korunmaları için şu önerileri sundu:

  • Saygın ve resmi kaynaklardan uygulama indirin.
  • Üçüncü taraf uygulama mağazalarından kaçının.
  • İndirmeden önce her zaman yorumları ve derecelendirmeleri kontrol edin.
  • Antivirüs ve anti-malware yazılımları kullanarak cihazlarınızı düzenli olarak tarayın ve güncel tutun.
  • Şüpheli taleplere daima dikkat edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşırken temkinli olun.

Bu önlemler, kullanıcıların siber tehditlere karşı daha güvende olmalarını sağlayabilir.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakilere kötü haber: En ucuz sigara fiyatı 70 TL'yi aşacak!

Çeyiz seti indirime girdi! 3.990 TL'ye 4'lü set geliyor: BİM 2 Ağustos aktüel ürünler

2 asgari ücrete tapunuz olacak! Milli Emlak sudan ucuza satışa başladı

Emekli maaşlarına 25 Ağustos ayarı! 4A 4B 4C'linin maaşı değişiyor: İşte yeni tablo

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

Maaşı yetmeyen emekliler sevinecek! 15.000 TL ek ödeme müjdelendi: 4A 4B 4C farkı yok

Sanayi Bakanlığı en az 30 bin TL maaşlı kadın/erkek, ortaöğretim mezunu temizlik personel alım ilanını az önce duyurdu

Çeyiz seti indirime girdi! 3.990 TL'ye 4'lü set geliyor: BİM 2 Ağustos aktüel ürünler

İstanbul'da yaşayana yüksek maaşlı iş fırsatı! KİTAŞ personel alım ilanını az önce duyurdu

Emeklilere sürpriz promosyon! Tüm emeklilere piyango çıktı: 24.000 TL nakit verilecek

2 asgari ücrete tapunuz olacak! Milli Emlak sudan ucuza satışa başladı

Yüksek maaş ile akademik kariyer fırsatı! Selçuk Üniversitesi 71 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Tiryakilere kötü haber: En ucuz sigara fiyatı 70 TL'yi aşacak!

Emekli maaşlarına 25 Ağustos ayarı! 4A 4B 4C'linin maaşı değişiyor: İşte yeni tablo

Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda! Asla yağ çekmiyor, puf puf kabarık oluyor

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! 182 personel alımı yapılacak: KPSS şartı aranmıyor

İki söze kanan 3 burç ortaya çıktı! Onlar tuzağa çabuk düşüyor