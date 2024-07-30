Kaspersky, Mandrake Casus Yazılımını Tespit Etti

Kaspersky'den Önemli Uyarı: Mandrake Casus Yazılımı Belirlendi

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi, son zamanlarda Mandrake adlı casus yazılımı tespit etti. Bu yazılım, Google Play üzerinde iki yıl boyunca gizli kaldı ve 32 binden fazla kez indirildi.

Mandrake'nin Özellikleri

2020 yılından bu yana tespit edilen Mandrake, gelişmiş gizleme ve kaçınma teknikleri ile biliniyor. Şirket yetkilileri, Mandrake'in, OLLVM gibi tekniklerle komuta ve kontrol sunucularıyla güvenli iletişim kurma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Bu çok çeşitli özellikler, yazılımın kötü amaçlı işlevlerini gizlemesine olanak tanıyor.

Gizli Uygulamalar ve Global Etkileri

Mandrake'yi içeren 5 uygulama, 2022 yılında Google Play'de yayımlandı ve bu uygulamaların kablosuz dosya paylaşımı, oyunlar ve mantık bulmacaları gibi alanlarda faaliyet gösterdiği belirlendi. Kaspersky'nin yaptığı açıklamalara göre, bu uygulamalar hiçbir kötü amaçlı yazılım algılamasına maruz kalmadı.

Tatyana Shishkova'dan Açıklamalar

Kaspersky'den Tatyana Shishkova, Mandrake casus yazılımının ilk sürümlerinde 4 yıl boyunca tespitten kaçmasını ve Google Play'de de 2 yıl daha gizli kalmasını vurgulayarak, "Bu durum, tehdit aktörlerinin giderek artan becerilerini göstermektedir" dedi. Shishkova, uygulama mağazalarındaki tehditlerin karmaşıklığının arttığını ve tespit edilmelerinin zorlaştığını belirtti.

Güvenlik İçin Öneriler

Kaspersky uzmandı, kullanıcıların Mandrake gibi casus yazılımlardan korunmaları için şu önerileri sundu:

Saygın ve resmi kaynaklardan uygulama indirin.

Üçüncü taraf uygulama mağazalarından kaçının.

İndirmeden önce her zaman yorumları ve derecelendirmeleri kontrol edin.

Antivirüs ve anti-malware yazılımları kullanarak cihazlarınızı düzenli olarak tarayın ve güncel tutun.

Şüpheli taleplere daima dikkat edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşırken temkinli olun.

Bu önlemler, kullanıcıların siber tehditlere karşı daha güvende olmalarını sağlayabilir.