Kendini besleyebilmek için ölü yapraklarını canlandıran ‘zombi eğrelti otu’ keşfedildi!

Ecology'de yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, bilim insanları, Panama'da ölü yapraklarını yeniden canlandıran ve onları köklere dönüştüren bir "zombi eğrelti otu" keşfettiler ve böylece ana bitkinin beslenmeye devam ettiğini açıkladılar.

Bunun dünyadaki bitki yaşamının ne kadar benzersiz ve ilgi çekici olabileceğini gösteren ilginç bir keşif olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, bu fenomenin yalnızca ölü yapraklar yere düştüğünde gerçekleştiğini söylüyor. Toprakla temas ettikten sonra, bitki yaprakları yeniden canlandırıyor ve onları toprağın derinliklerine gömüyor gibi görünüyor.

Zombi eğrelti otunun yeniden canlanan yaprakları, daha sonra topraktan azotu çekip bitkiye aktarabilen bir kökçük ağı filizlendiriyor. Araştırmacılar, yeniden canlandırılmalarına ve köklere dönüştürülmelerine rağmen, ölü yaprakların hâlâ çürümüş bitki maddesi gibi göründüğünü ve bu nedenle onlara "zombi" adının verildiğini söylüyor.





EĞRELTİ OTLARI NEDEN ZOMBİ GİBİ DAVRANIYOR?

Diğer bitkilerin yapraklarını ya da sürgünlerini toprağa değdirip yeni kökler filizlendirdiği görülmüş olsa da ölü dokunun bir kök sistemi olarak yeniden yapılandırıldığı ilk kez rapor ediliyor. Araştırmacılar, bunun büyük olasılıkla bitkilerin bölgenin besin açısından fakir volkanik topraklarında hayatta kalmak için bir adaptasyon olduğunu söylüyor.

Peki, eğrelti otları neden zombi gibi davranıyor? Panama volkanik faaliyetler sonucu oluştuğu için, genellikle kum gibi davranan volkanik kül katmanları bulunuyor. Bu da toprakta düzensiz alanlar yaratarak bitkilerin hayatta kalmasını ve besin maddelerini daha iyi yaymasını zorlaştırıyor. Bu da toprağın besin açısından çok fakir olmasına neden oluyor. Bu nedenle bu zombi eğrelti otlarının, imkanlarının ötesinde evrimleşmenin bir yolunu buldukları belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu eğrelti otlarının çok yavaş büyüdüğünü söylüyor. Muhtemelen yılda sadece birkaç santimetre boy atıyorlar ve sadece 1-2 yeni yaprak çıkıyor. Bu da her bir yaprağı bitki için büyük bir yatırım haline getiriyor ve bu olağanüstü yeteneği bitkinin hayatta kalması için daha da önemli kılıyor.

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