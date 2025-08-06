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Kocaeli'li Liselilerden Robotik Başarı: Hedef ABD Dünya Şampiyonası

Kocaeli'den liseli öğrenciler, geliştirdikleri robotla 'Çaylak' ödülü kazanarak ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 15:32
Kocaeli'li Liselilerden Robotik Başarı: Hedef ABD Dünya Şampiyonası

Kocaeli'li Liselilerden Robotik Başarı: Hedef ABD Dünya Şampiyonası

Kocaeli'de, yazılımından teknik aksamına kadar tüm yönlerini kendileri bizzat tasarladıkları robotla "Çaylak" ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çeken lise öğrencileri, başarılarını daha da ileri taşımak istiyor.

20 öğrenciden oluşan "Wolfs Robotics" takımı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 4-9 Mart tarihlerinde düzenlenen "First Robotics Competition (FRC)-Uluslararası Liseler Arası Robotik Yarışması" etkinliği sonrası sadece 6 haftada robot geliştirdi.

Lojistik kullanım amaçlı olarak tasarladıkları ve "Yüktegin" adını verdikleri robotlarıyla yeni katılan takımlar arasında en iyisine verilen "Çaylak" (Rookie All Star) ödülünü kazanmayı başardılar. Bu başarı, öğrencilerin yeni hedefler belirlemesine vesile oldu.

Öğrenciler, robotlarını geliştirerek gelecek yıl İstanbul ayağını kazanmayı ve Nisan ayında ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasında yer almayı planlıyor. Yarışmaya hazırlıklarına ise Gebze Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezindeki atölyelerinde devam ediyorlar.

"ABD'deki Yarışmaya Katılmayı Hedefliyoruz"

Takım kaptanı Mert Elüstü, AA muhabirine verdikleri demeçte, uluslararası yarışmaya ilk katılışlarında büyük bir başarı elde ederek "Çaylak" ödülünü aldıklarını ifade etti.

Elüstü, "Yarışmanın amacı gençleri geleceğe iyi şekilde hazırlamak. 19 ülkenin katıldığı bu etkinlikte farklı insanlarla iletişim kurarak strateji geliştirdik. Rakiplerden yardım istediğinizde artı puan kazanıyorsunuz. Bu nedenle bu yarışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD'de düzenlenecek "FRC Festival" etkinliğine katılmayı ve ülkemizi temsil etmeyi arzuladıklarını belirten Elüstü, "Allah nasip ederse ABD'deki yarışmaya katılacağız ve ülkemizi temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Robotu "otonom forklift" olarak tanımlayan Elüstü, robotu geliştirip ticarileştirmeyi de düşündüklerini ifade etti.

Gelecek Hedefleri Büyüyor

Takım üyesi Ömer Doğmenç, 6 haftada tamamladıkları robotla ilk yarışmalarında ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Doğmenç, "Bu sene 'Çaylak' ödülünü aldık. Jüri, yarışmaya ilk katılım sağlayan takımlar arasında en iyisinin bizim olduğuna karar verdi. Gelecek yıl bu ödülde yarışamayacağız çünkü yalnızca ilk yıl katılan ekipler alabiliyor. Biz bu defa birinciliği hedefliyoruz." sözleriyle kendilerine güveniyorlar.

Kocaeli'de geliştirdikleri robotla katıldıkları ilk yarışmada ödül kazanan lise öğrencileri...

Kocaeli'de geliştirdikleri robotla katıldıkları ilk yarışmada ödül kazanan lise öğrencileri, ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılarak başarılarını katlamak istiyor.

Kocaeli'de geliştirdikleri robotla katıldıkları ilk yarışmada ödül kazanan lise öğrencileri...

Kocaeli'de geliştirdikleri robotla katıldıkları ilk yarışmada ödül kazanan lise öğrencileri, ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılarak başarılarını katlamak istiyor.

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