Konya'daki Öğrenciler Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor

Konya'da Yaz Okulu ile Bilimsel Gelişim

Konya'da düzenlenen Bilim Konya Yaz Okulu, ortaokul öğrencilerine bilim ve teknoloji alanında eğitim vererek tatillerini dolu dolu geçirmelerine yardımcı oluyor.

Büyükbirlikte Eğitim Fırsatları

Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu program, 16 Ağustos'a kadar İbn-i Sina Bilgehanesi'nde devam ediyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimler, gençlerin bilimle iç içe zaman geçirmesine olanak tanıyor.

Başkan Uğur İbrahim Altay'dan Açıklamalar

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bilim Konya" projesinin gençlerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Altay, “Sınavları geçen öğrencilerimiz yazılım, mekanik ve elektrik gibi alanlarda eğitim alarak yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar,” dedi.

Öğrencilerin Görüşleri

Bilim Konya programında yer alan öğrencilerden Necdet Türköz, sunulan imkanlardan büyük memnuniyet duyduğunu ve önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Diğer bir öğrenci Ahmet Talha Ceylan ise, "Bilim Konya bana arkadaşlarımla iyi bir iletişim kurma şansı verdi. Hem dini derslerde hem de teknik derslerde büyük katkılar sağlıyor," şeklinde konuştu.

Başkan Altay'a teşekkür eden Ceylan, yaz döneminin oldukça verimli geçtiğini sözlerine ekledi.