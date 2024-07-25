Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Konya'daki Öğrenciler Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor

Konya'da bilimle iç içe geçen yaz okulunda ortaokul öğrencileri, farklı alanlarda eğitim alarak kendilerini geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:36
Konya'daki Öğrenciler Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor

Konya'da Yaz Okulu ile Bilimsel Gelişim

Konya'da düzenlenen Bilim Konya Yaz Okulu, ortaokul öğrencilerine bilim ve teknoloji alanında eğitim vererek tatillerini dolu dolu geçirmelerine yardımcı oluyor.

Büyükbirlikte Eğitim Fırsatları

Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu program, 16 Ağustos'a kadar İbn-i Sina Bilgehanesi'nde devam ediyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimler, gençlerin bilimle iç içe zaman geçirmesine olanak tanıyor.

Başkan Uğur İbrahim Altay'dan Açıklamalar

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bilim Konya" projesinin gençlerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Altay, “Sınavları geçen öğrencilerimiz yazılım, mekanik ve elektrik gibi alanlarda eğitim alarak yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar,” dedi.

Öğrencilerin Görüşleri

Bilim Konya programında yer alan öğrencilerden Necdet Türköz, sunulan imkanlardan büyük memnuniyet duyduğunu ve önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Diğer bir öğrenci Ahmet Talha Ceylan ise, "Bilim Konya bana arkadaşlarımla iyi bir iletişim kurma şansı verdi. Hem dini derslerde hem de teknik derslerde büyük katkılar sağlıyor," şeklinde konuştu.

Başkan Altay'a teşekkür eden Ceylan, yaz döneminin oldukça verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!