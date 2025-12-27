TEKNOFEST 2025: Gelidonya'nın Tam Otonom Su Üstü Aracıyla Türkiye İkinciliği

Yarışma ve Elde Edilen Başarı

Elazığ'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri bünyesinde geliştirilen tam otonom insansız su üstü deniz aracı ile Gelidonya takımı, TEKNOFEST 2025 İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda büyük bir başarı gösterdi. ASELSAN ve ASFAT paydaşlığında düzenlenen organizasyonda ekip, 284 takım arasından finale kalarak Türkiye ikinciliği elde etti.

Araç Özellikleri ve Teknolojik Çözümler

Gelidonya ekibinin geliştirdiği su üstü deniz aracı, harita noktası takibi, engellerin otonom şekilde aşılması ve angajman görevleri olmak üzere üç farklı parkuru tamamen otonom olarak tamamlayacak şekilde tasarlandı. Ekip, yarışma sürecinde video ve final aşamaları için iki ayrı prototip üretti ve aracın kontrolünü sağlayan yazılımları kendi bünyesinde geliştirdi.

Aracın otonom performansı, otopilot kartları ve yapay zeka bilgisayarları ile desteklenen özgün yazılımlar sayesinde sağlandı. Takımın çalışmaları hem teknik bilgi hem de saha deneyimini birleştirerek dikkat çekti.

Takım Üyeleri ve Gelecek Planları

Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ekibin kaptanı Yunus Emre Güler başarıyı ve gelecek hedeflerini şöyle özetledi:

“TEKNOFEST 2025’te insansız deniz aracı yarışmasında Türkiye ikincisi olan Gelidonya takımının kaptanıyım. Şu anda Deneyap Teknoloji Atölyelerindeyiz. Araçlarımızı burada imal ettik ve yarışmaya burada hazırlandık. Gelecek yıl için de hazırlıklarımızı yine burada yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl hem hava savunma sistemleri hem de savaşan İHA gibi kategorilerde yarışmalara katılmayı düşünüyoruz. Geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Aracımız, üç farklı parkuru tamamen otonom, yani insansız bir şekilde tamamlayabilecek şekilde tasarlandı. Birinci parkurumuz işaretlenen harita noktalarının takip edilmesi, ikinci parkurumuz engellerin otonom şekilde aşılması, üçüncü parkurumuz ise angajman görevinin yerine getirilmesiydi. Bu görevleri yerine getirebilecek sistemi, otopilot kartları ve yapay zeka bilgisayarları kullanarak kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla ortaya çıkardık. İnşallah gelecek yıl hem gövde hem de yazılım olarak daha da geliştirerek Türkiye birinciliği için elimizden geleni yapacağız.”

Alpaslan Hamzaoğlu (Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği, 4. sınıf) çalışmaların zorluğunu ve hedeflerini anlattı:

“Gençlik Merkezindeyiz. Deneyap Teknoloji Atölyeleri bünyesinde geçen yıldan beri TEKNOFEST projeleri için çalışıyoruz. Bu yıl insansız deniz aracı yarışması kapsamında Türkiye ikincisi olduk. Süreç oldukça zorluydu. Saatlerce çalıştık, zaman zaman uykusuz kaldık. Ancak emeğimizin karşılığını aldık. Bu yıl hem savaşan hem de hava savunma sistemleri yarışmalarına katılmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı üniversiteden arkadaşlarımızla daha geniş bir kadroyla sürdürmek istiyoruz. Kişisel hedefim ise TUSAŞ ya da BAYKAR gibi savunma sanayimizin önde gelen firmalarında görev alarak insansız hava araçları alanında çalışmalar yapmak.”

Ali Töme (Bilgisayar Mühendisliği, 3. sınıf) ise atölye ortamının önemine vurgu yaptı:

“Bu takımın ve atölye ortamının çalışmalarımız üzerindeki etkisi çok büyük oldu. Derslerde öğrendiğimiz teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı bulduk. TEKNOFEST 2025’te İstanbul Mavi Vatan’da düzenlenen yarışmalara katıldık ve insansız sistemler kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde ettik. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içi TEKNOFEST yarışmalarının yanı sıra yurt dışı yarışmalarda da ülkemizi temsil etmeyi planlıyoruz. Hedefim, milli savunma sanayinde Türk mühendisler olarak ülkemizin geleceği için çalışmak.”

Sonuç

Gelidonya takımı, Elazığ Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Fırat Üniversitesi altyapısıyla geliştirdikleri tam otonom araçla TEKNOFEST 2025'te Türkiye ikinciliğini kazanarak hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkat çekti. Ekip, önümüzdeki dönemde farklı kategorilerde yarışmalara katılarak başarılarını artırmayı hedefliyor.

