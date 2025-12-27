DOLAR
Türkiye'de Düşen İHA'lar Alarmı: Güvenlik Uzmanından Kritik Uyarı

Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Ceylan, düşen İHA enkazlarına yaklaşılmaması, en az 100 metre mesafe ve kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:21
Türkiye'de Düşen İHA'lar Alarmı: Güvenlik Uzmanından Kritik Uyarı

Türkiye'de Düşen İHA'lar Alarm Veriyor

Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Ceylan, son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda düşen İHA olaylarıyla ilgili vatandaşları uyardı. Ceylan, sivil ve askeri alanda kullanımı artan İHA'ların teknik arıza, sinyal kaybı veya dış müdahale gibi nedenlerle kontrolsüz şekilde düşebildiğini belirtti.

Uzman Uyarısı: İHA'lar Hobi Ekipmanı Değil

Ceylan, bu tür araçların masum bir hobi ekipmanı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Düşen bir İHA'nın patlayıcı madde, kimyasal bileşen veya istihbarat amaçlı donanım taşıyabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle yerde düşmüş bir İHA gördüğünüzde kesinlikle dokunulmaması ve parçalarının kurcalanmaması gerektiğini vurguladı.

Düşen İHA'lara kesinlikle dokunmayın, parçalarını kurcalamayın ve olay yerinden uzak durun.

Ne Yapılmalı: Hızlı Bildirim ve Güvenlik

Ceylan, en doğru hareketin derhal güvenlik güçlerine haber vermek olduğunu belirtti. Bölgenin mümkünse emniyet şeridiyle kapatılması ve kalabalığın uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. İHA enkazı fark edildiğinde vatandaşların mümkün olduğu kadar yaklaşmaması gerektiğini yineledi.

Güvenli mesafe dediğimiz en az 100 metre uzak mesafede beklenmesi ve kimsenin enkaza yaklaşmaması gerektiğini ifade etti. Toplumsal farkındalığın artırılması için İHA'larla ilgili eğitim ve bilgilendirici projelerin önemine dikkat çekti.

Sosyal Medya Uyarısı

Ceylan, enkaz görüntüsü almak için sosyal medyaya yönelmenin tehlikeli sonuçları olacağını belirterek sosyal medya refleksine karşı uyardı. Ankara'da yaşanan uçak kazası örneğini hatırlatarak, vatandaşların enkazlara hızlıca yaklaştığını ve müdahalelerde bulunulduğunu ancak bunun risk taşıdığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşma, yetkililerle paylaş diyoruz. Enkaz görüldüğünde ilk yapılması gereken kolluk kuvvetlerine haber vermek ve çevre güvenliğini sağlamak olmalıdır.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

