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KTÜ'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti için Robotik Köpek ve Yapay Zeka Projesi

KTÜ, deprem sonrası hasar tespitinde robotik köpek ve yapay zeka kullanacak. Proje, hızlı ve otomatik sistem geliştirmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:40
KTÜ'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti için Robotik Köpek ve Yapay Zeka Projesi

KTÜ'den Yenilikçi Afet Çözümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) tarafından hazırlanan "Deprem Sonrası Yapı Hasarlarının Hızlı ve Otomatik Tespitinde Robotik Köpek ve Yapay Zeka Kullanımı" projesi ile dikkat çekiyor.

Projenin Amacı ve Yöntemi

Proje, deprem sonrası hasar gören binalarda geleneksel gözlemsel yöntemlere alternatif olarak, robotik köpekler ve yapay zeka kullanarak daha hızlı ve güvenli bir hasar tespiti sağlamayı hedefliyor. Bu yenilikçi yaklaşım ile afet sonrası binalara müdahale ve onarım süreçlerinin hızlanması bekleniyor.

DESTEK VE HAZIRLIKLAR

KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (BAP13) tarafından desteklenen proje, Türkiye ve dünya için bir ilk olma niteliği taşıyor. Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, bu projeyle depreme hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme

Projede Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık tarafından yürütülen çalışmalar, robotik köpeklerin yüksek çözünürlüklü görüntüler toplayarak insan müdahalesini azaltmayı öngörüyor. Bu görüntüler, yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek hasar tespitinin doğruluğu artırılacak.

Dünya Çapında Bir İlk

Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu, bu projenin sadece kullanılan yöntemler değil, sunduğu çözümler açısından da dünya çapında bir ilk olduğunu belirtti. İlk aşamada, robotlar hasarlı yapıların etrafında gezerek gerekli dış görüntüleri toplayacak, gerekiyorsa iç mekanlara da girecektir.

Entegrasyon ve Gelecek Hedefleri

Proje kapsamında geliştirilen yazılım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mevcut hasar tespit sistemine entegre edilecektir. Böylece, afet sonrası yapılan çalışmalar hızlanarak, yapıların onarım süreçleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Proje, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 22 Ocak 2027 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezince...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezince (DE-YAS), "Deprem Sonrası Yapı Hasarlarının Hızlı ve Otomatik Tespitinde Robotik Köpek ve Yapay Zeka Kullanımı" projesi yürütülüyor.

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