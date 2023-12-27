Kullanıcılar OpenAI'nin ChatGPT’si ile kendi özel GPT'sini oluşturabilecek!

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ile kullanıcıların kendilerine özel yapay zekâ sohbet botu oluşturabileceği ve bunun içinse sadece biraz İngilizce bilgisinin olmasının yeterli olacağı belirtildi.

Arık kendi yapay zekâ sohbet botunu oluşturmak çok kolay. Başlamak için OpenAI'nin web sitesine giriş yapın ve ChatGPT'nin ana sayfasını ziyaret edin. Ekranınızın sol üst köşesindeki Keşfet'e tıklayın. Ardından, karmaşık masa oyunlarını açıklayan bir sohbet robotu, veri analizi yapmanıza yardımcı olan bir sohbet robotu ve size nasıl kötü mocktailler yapılacağını öğretebilen bir sohbet robotu gibi birkaç GPT örneğini görmek için aşağı kaydırın.

Tipik ChatGPT deneyiminden ne kadar farklı olduğunu görmek için bu örneklerle biraz oynayın. Kendi yaratıcı maceranıza atılmaya hazır olduğunuzda, bu sayfaya dönün ve GPT Oluştur'a tıklayın. Ekranınız ikiye bölünecek: sol taraf aracı oluşturduğunuz yer olacak ve sürüş tarafı GPT'nizin etkileşimli bir önizlemesini görüntüler oluşturacak.





İHTİYACINIZ OLAN TEK ŞEY İNGİLİZCE BİLMEK

Yapılandır sekmesine geçmeden önce, sohbet robotuna yeni GPT için hedefleriniz ve nasıl tepki vermesi gerektiği hakkında bazı bilgiler verebileceğiniz Oluştur bölümünde yapınızı başlattığınızdan emin olun. Daha sonra, Dall-E 3 kullanarak sohbet robotu için bir profil resmi oluşturuyor. Bu noktada, neredeyse her şeyin zaten doldurulmuş olduğu Yapılandırma bölümüne geçiliyor.

Bu adımları izleyerek dilediğiniz gibi bir yapay zekâ sohbet botu oluşturabilirsiniz. Bunun için ise ihtiyacınız olan tek şey İngilizce bilmek. Çünkü bu konuda ChatGPT’nin Türkçe dil desteği bulunmuyor.