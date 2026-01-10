Kütahya Belediyesi Dijital İmar Yönetim Sistemini Tanıttı

Kütahya Belediyesi, imar ve ruhsat işlemlerini tek platforma taşıyan Dijital İmar Yönetim Sistemi'ni tanıttı; süreçler çevrimiçi, izlenebilir ve kağıt tasarrufu sağlanacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:26
Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İmar Yönetim Sisteminin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda öne çıkanlar

Başkan Eyüp Kahveci, imar ve ruhsat süreçlerinde yaşanan evrak yükü, pafta çıktıları, ozalitler ve tekrar eden baskıların hem zaman kaybına hem de ciddi maliyetler ile kağıt israfına yol açtığını belirtti. Yeni sistemle birlikte tüm sürecin tamamen dijital ortama taşındığını vurguladı.

Sistemin işleyişi ve avantajları

Yeni sistem sayesinde ruhsat başvuruları, proje kontrolleri, eksik bildirimleri ve onay süreçleri tek bir platform üzerinden, çevrim içi ve izlenebilir şekilde yürütülecek. Başkan Kahveci, projede emeği geçen Duru Bilişim Teknolojileri yetkililerine ve belediye personeline teşekkür etti.

Bilgilendirme ve kapanış

Bilgilendirme ve tanıtım toplantısı, imar süreçlerinde başlatılan dijital dönüşümün detaylarının paylaşılması, sistemin işleyişine ilişkin teknik sunumlar ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

