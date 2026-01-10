Vodafone FreeZone 5G ile Brawl Stars deneyimi Bağdat Caddesi'nde

Vodafone FreeZone, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Vodafone mağazasında Vodafone 5G'nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak oyunseverlere Brawl Stars odaklı özel bir etkinlik sundu.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlikte Onur Bilge ve Oyunların Ustası de yer aldı; ziyaretçilere 5G farkını deneyimleme ve sürpriz hediyeler kazanma imkanı sağlandı.

Meltem Bakiler Şahin'in açıklaması

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: Vodafone FreeZone olarak, Türkiye’de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduk, bundan sonra da olmaya devam etmek amacındayız. 2022’den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz FUT Esports işbirliği kapsamında, oyunseverlere Vodafone 5G’nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki mağazamızda Brawl Stars odaklı özel bir etkinlik düzenledik. Büyük ilgi gören etkinliğimizde ziyaretçilerimiz 5G farkını deneyimleme imkânı buldu. Vodafone olarak, 5 kıtadaki 5G tecrübemizle Türkiye’yi 5G ile buluşturmaya dünden hazırız. Bu etkinlik de müşterilerimizi 5G’nin sunduğu yeni nesil deneyimlere hazırlamak açısından önemli bir adım oldu. Çok yakında ülkemize de gelecek olan 5G’nin faydalarını yenilikçi uygulamalarla müşterilerimize şimdiden anlatma imkânı bulduk.

10 kişilik format ve hediyeler

Açıklamaya göre mağazada ziyaretçilere 10 kişilik oyun formatında Tek Hesaplaşma modunda Brawl Stars oynama fırsatı sunuldu. Mağazaya gelen ilk 100 kişi oyuna katılma imkânı buldu. 10 kişilik oyunun her birincisine oyun kulaklığı ve FUT Brawl Stars Özel Forması hediye edildi. Mağazaya gelen herkese ise Vodafone FreeZone Saçma Kazan hediye çarkından çeşitli ödüller verildi. Etkinlikte Onur Bilge ve Oyunların Ustası hem 5G’nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini anlattı hem de Brawl Stars’ı 5G farkıyla deneyimledi.

Vodafone 5G Deneyim Alanı

İstanbul Bağdat Caddesindeki mağazaya gelen ziyaretçiler, 5G test izni olan bu mağazada yer alan Vodafone 5G Deneyim Alanındaki cihazlar üzerinden yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde PUBG Mobile ile oyun oynama, yüksek boyutlu film indirme ve video izleme deneyimi yaşadı. Böylece ziyaretçiler 5G’nin bağlantı gücünü doğrudan deneyimleme fırsatı buldu.

