Vodafone FreeZone 5G ile Brawl Stars deneyimi Bağdat Caddesi'nde

Vodafone FreeZone, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki etkinlikte oyunseverlere Vodafone 5G ile Brawl Stars'ı 10 kişilik formatta deneyimleme ve sürpriz hediyeler sundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:34
Vodafone FreeZone 5G ile Brawl Stars deneyimi Bağdat Caddesi'nde

Vodafone FreeZone 5G ile Brawl Stars deneyimi Bağdat Caddesi'nde

Vodafone FreeZone, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Vodafone mağazasında Vodafone 5G'nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak oyunseverlere Brawl Stars odaklı özel bir etkinlik sundu.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlikte Onur Bilge ve Oyunların Ustası de yer aldı; ziyaretçilere 5G farkını deneyimleme ve sürpriz hediyeler kazanma imkanı sağlandı.

Meltem Bakiler Şahin'in açıklaması

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: Vodafone FreeZone olarak, Türkiye’de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduk, bundan sonra da olmaya devam etmek amacındayız. 2022’den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz FUT Esports işbirliği kapsamında, oyunseverlere Vodafone 5G’nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki mağazamızda Brawl Stars odaklı özel bir etkinlik düzenledik. Büyük ilgi gören etkinliğimizde ziyaretçilerimiz 5G farkını deneyimleme imkânı buldu. Vodafone olarak, 5 kıtadaki 5G tecrübemizle Türkiye’yi 5G ile buluşturmaya dünden hazırız. Bu etkinlik de müşterilerimizi 5G’nin sunduğu yeni nesil deneyimlere hazırlamak açısından önemli bir adım oldu. Çok yakında ülkemize de gelecek olan 5G’nin faydalarını yenilikçi uygulamalarla müşterilerimize şimdiden anlatma imkânı bulduk.

10 kişilik format ve hediyeler

Açıklamaya göre mağazada ziyaretçilere 10 kişilik oyun formatında Tek Hesaplaşma modunda Brawl Stars oynama fırsatı sunuldu. Mağazaya gelen ilk 100 kişi oyuna katılma imkânı buldu. 10 kişilik oyunun her birincisine oyun kulaklığı ve FUT Brawl Stars Özel Forması hediye edildi. Mağazaya gelen herkese ise Vodafone FreeZone Saçma Kazan hediye çarkından çeşitli ödüller verildi. Etkinlikte Onur Bilge ve Oyunların Ustası hem 5G’nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini anlattı hem de Brawl Stars’ı 5G farkıyla deneyimledi.

Vodafone 5G Deneyim Alanı

İstanbul Bağdat Caddesindeki mağazaya gelen ziyaretçiler, 5G test izni olan bu mağazada yer alan Vodafone 5G Deneyim Alanındaki cihazlar üzerinden yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde PUBG Mobile ile oyun oynama, yüksek boyutlu film indirme ve video izleme deneyimi yaşadı. Böylece ziyaretçiler 5G’nin bağlantı gücünü doğrudan deneyimleme fırsatı buldu.

OYUN VE ESPORDAKİ GELİŞİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLAN VODAFONE FREEZONE, OYUNSEVERLERE...

OYUN VE ESPORDAKİ GELİŞİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLAN VODAFONE FREEZONE, OYUNSEVERLERE VODAFONE 5G'NİN EŞZAMANLI BAĞLANTI TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK İSTANBUL BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ VODAFONE MAĞAZASINDA BRAWL STARS ODAKLI ÖZEL BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİ. VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN

OYUN VE ESPORDAKİ GELİŞİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLAN VODAFONE FREEZONE, OYUNSEVERLERE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Teknokent’in Yol Haritası Belirlendi — ALKÜ Ev Sahipliğinde İkinci Toplantı
2
Vodafone FreeZone 5G ile Brawl Stars deneyimi Bağdat Caddesi'nde
3
CES 2026'da Türk Rüzgârı: Varank, Fark Labs ve Karsan'ı Yerinde İnceledi
4
Atatürk Üniversitesi İlaç Hammadde Merkezi Hamlesi ve 2025 Başarıları
5
IAC 2026 Antalya'da: Kacır'dan 'Dev Uzay Etkinliği'
6
Veri Çağında Reklamcılık: Algoritmik Empati ve Duygusal Bağın Önemi
7
MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları