CES 2026 Las Vegas: Türk Firmaları 5G, Robotik ve Yapay Zeka ile Dünyaya Açıldı

CES 2026'da Türk teknoloji rüzgarı: 5G, robotik ve yapay zeka öne çıktı

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2026, dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji firmalarını ağırladı. Etkinlikte Hiking Türkiye, Remora Teknoloji ve Prosicht başta olmak üzere Türk girişimleri; 5G çözümleri, insansız su altı robotları ve yapay zeka destekli kalite kontrol ürünleriyle yatırımcıların dikkatini çekti. Fuara yaklaşık 150 bin ziyaretçi katıldı ve robotik ile yapay zekanın hayatı kolaylaştırma potansiyeli ön plana çıktı.

Hiking Türkiye: 5G'li akıllı telefonlarla küresel hedef

Hiking Türkiye ortağı Umut Özgür Uslu, fuardaki deneyimlerini İHA'ya şu sözlerle aktardı: "Hiking Türkiye firma ortağıyım. Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı CES 2026’da bu yıl ilk kez Hiking Türkiye markası ile yer almanın gururunu yaşadık. Hükümet temsilcileri, sektör liderleri, yatırımcılar ve uluslararası medya mensuplarından oluşan bu seçkin katılımcı profiline doğrudan temas edebilmek, markamız adına son derece kıymetli bir deneyim ve önemli bir fırsat oldu. Ancak yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir üretici olarak CES 2026 bizim için bir varış noktası değil, Türkiye’den dünyaya açılan yolculuğumuzun önemli bir noktasıdır".

Uslu, şirketin vizyonunu vurgulayarak "Sektörde takip eden değil, yön veren bir konumda olma hedefiyle inovatif, rekabetçi ve katma değerli teknolojileri pazara kazandıran bir marka olarak konumlanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 2026 itibarıyla Türkiye’de devreye girecek 5G dönüşüm sürecini yerli ve milli bir üretici olarak öncülük etme hedefiyle geliştirdiğimiz yüksek performanslı, erişilebilir 5G destekli akıllı telefonlarımızı CES 2026’da ilk kez kullanıcılarımızla buluşturduk" dedi. Fuarda firma, 5G iş birliği anlaşmasıyla da dikkat çekti.

Remora Teknoloji: Marina teknolojilerinde ABD pazarına açılma stratejisi

Remora Teknoloji kurucusu Enes Sönmez, firmanın CES 2026'da yer almasının bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve İHA'ya "Bizler burada CES 2026’ya Türkiye’deki aslında girişimcilik ekosisteminde Türkiye’yi temsil etmek için bulunuyoruz. Gelmiş olduğumuz bu noktada derin teknoloji girişimimiz ile ülkemizi temsil etmek amacıyla bugün CES 2026’da yer alıyoruz" sözleriyle süreci özetledi.

Remora'nın geliştirdiği ürünler denizcilik sektörüne yönelik; tekne, yat ve gemilerin suyun altında kalan gövdelerini temizleyen bir insansız su altı robotu. Sönmez, şirketin 2021'de KOSGEB AR-GE inovasyon desteğiyle kurulduğunu ve "şu anda da çeşitli devlet destekleriyle beraber 10 milyondan fazla bir devlet desteği alarak" hem AR-GE hem ticari satışlar üzerinde çalıştığını aktardı. Amerika pazarını büyük bir fırsat olarak nitelendiren Sönmez, "Amerika bu alanda bizim için gerçekten bulunmaz bir Hint kumaşı diyebilirim... CES burada bizim için Amerika tarafına açılmamızda ilk anahtar oldu" dedi ve Miami başta olmak üzere bölgedeki temaslarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İTÜ ARI Teknokent: Girişimcilere kuluçka ve destek imkanı

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, fuara katılımın girişimler için kritik bir kaldıraç olduğunu vurguladı: "Aslında CES bu benim üçüncü gelişim ama Arı Teknokent olarak dördüncü gelişimiz. Biz Arı Teknokent İTÜ Çekirdek olarak dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçildik iki yıl önce. CES gerçekten girişimciler için bir kaldıraç kuvveti. Hızlandırma programlarımız ve mentoring süreçleri girişimcilerimizi belli bir noktaya getiriyor ama CES gibi fuarlar onları doğrudan yatırımcılar ve satış kanallarıyla buluşturuyor".

Dikbaş, fuarda Türkiye'den 38 girişimin yer aldığını ve bunların 31'inin İTÜ Çekirdek bünyesinden çıktığını belirterek, küresel iş birliklerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Prosicht: Yapay zekayla otonom kalite kontrol

Prosicht kurucuları Bünyamin Bingöl ve Mehmet Okuyar, üretim hatlarında insan gözlemine dayalı kalite kontrol süreçlerini yapay zeka ile otonomlaştıran çözümlerini tanıttı. İHA'ya yaptıkları açıklamada "Biz Prosicht olarak CES 2026’dayız ve buradaki fırsatları değerlendiriyoruz. İnsan gözlemine dayalı kalite kontrol süreçlerinin hepsini yapay zeka ile otonomlaştıran bir firmayız. Yeni ürünümüz ‘Inspect AI Mind’in tanıtımını yapıyoruz. Inspect AI Mind, bir kalite kontrol mühendisi gibi davranabiliyor ve herhangi bir yapay zekaya eğitmeden, tek bir görsel üzerinden hatayı öğrenip sonuç üretebiliyor" ifadelerine yer verdiler.

Okuyar, firmanın Nvidia Inception programı kapsamında CES'te yatırımcılarla buluştuğunu, ABD pazarına açılma ve ofis kurma hedefleri için önemli temaslar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bingöl ve Okuyar, bir Türk firması olarak CES'te yer almanın kendileri için "çok güzel bir başlangıç" olduğunu vurguladılar.

CES 2026'da sergilenen Türk teknolojileri, 5G'den denizcilik robotiklerine ve yapay zekaya uzanan çözümleriyle uluslararası pazara yönelik adımların hızlandığını gösterdi. Türk girişimciler fuarda hem yatırımcılarla bir araya geldi hem de küresel iş birlikleri için temaslarını derinleştirdi.

