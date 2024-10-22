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Kütahyalı Öğrenci Dron Yarışmalarında Zirveye Yerleşti

Kütahya'dan Doruk Cengiz, uluslararası dron yarışmasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:04
Kütahyalı Öğrenci Dron Yarışmalarında Zirveye Yerleşti

Kütahyalı Öğrenciden Uluslararası Dron Yarışmasında Büyük Başarı

Kütahyalı lise öğrencisi Doruk Cengiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Robot Yarışması’nın dron kategorisinde büyük bir başarı göstererek birincilik madalyası kazandı.

Başarılı Performansın Ardından İkincilik de Elde Etti

Ay başında Adana’da düzenlenen TEKNOFEST 2024 Türkiye Dron Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Nafi Güral Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Cengiz, bu kez uluslararası düzeyde de adını altın harflerle yazdırdı.

Uluslararası Yarışmada Türkiye’yi Gururlandırdı

Cengiz, Erzurum’da gerçekleştirilen yarışmaya katılarak 17 farklı ülkeden 7 binden fazla katılımcı arasından birinci olmayı başardı. Parçalarını yurt dışından temin ettiği, tasarım ve yazılımı tamamen kendisine ait olan dronu ile 52 yarışmacı ile bir araya geldi.

Birincilik Hedefiyle Yarıştı

Özellikle üç farklı pistten oluşan yarışmada toplamda altı etapta yarışarak hepsini birinci olarak tamamlayan Cengiz, "Bu yarışmada ülkemizi temsil ettim ve şampiyon oldum. Çok mutluydum, çok gururluyum." sözleriyle hissettiklerini dile getirdi.

Hedefleri Yüksek

Cengiz, bundan sonraki yarışmalarda da en iyi dereceyi elde etmeyi amaçladığını belirtti. Okul müdürü ve danışman öğretmeni Murat Fazıl Akkoç, öğrencisinin başarısından dolayı büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Doruk 3 aydır çok çalışıyor. Bu başarı, Kütahya’mızın da uluslararası alanda bir temsilini göstermiş oldu." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Robot Yarışması’nın dron...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Robot Yarışması’nın dron kategorisinde birinci olan Kütahyalı Doruk Cengiz, ay başında Adana'da gösterdiği performansın ardından elde ettiği ikinci başarının da sevincini yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Robot Yarışması’nın dron...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Robot Yarışması’nın dron kategorisinde birinci olan Kütahyalı Doruk Cengiz, ay başında Adana'da gösterdiği performansın ardından elde ettiği ikinci başarının da sevincini yaşıyor.

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