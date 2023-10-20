Twitter'a yıllık üyelik ücreti geliyor: İşte o rakam

Reuters'ın raporuna göre, Twitter, yeni bir abonelik modeli olan "Not A Bot"u tanıtarak, web sürümündeki gönderileri beğenme, yeniden paylaşma, alıntı yapma ve yer imi ekleme gibi temel işlevler için ödeme yapmayı kabul eden yeni kullanıcıları hedefliyor. Bu adımın temel amacı, botlar ve spam hesaplarıyla mücadele etmek.

X, bu yeni abonelik modelinin ücretinin ülkeden ülkeye farklılık göstereceğini ve ilk aşamada Yeni Zelanda ve Filipinler'deki kullanıcılar için geçerli olacağını açıkladı. Bu test süreci, mevcut kullanıcıları etkilemeyecek.

Yeni kullanıcılar arasında yıllık 1 dolarlık aboneliği kabul etmek istemeyenler, "yalnızca okuma" yetkilerine sahip olacaklar. Bu kullanıcılar, gönderileri görüntüleme, video izleme ve hesapları takip etme gibi temel işlevleri gerçekleştirebilecekler, ancak gönderi paylaşma ve diğer kullanıcıların gönderileriyle etkileşime geçmek için abonelik almak zorunda kalacaklar.

X, "Not A Bot" programının kar amacı gütmediğini belirterek, "Bugün itibariyle Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni bir programı test ediyoruz. Doğrulanmamış hesapların gönderi paylaşma ve diğer gönderilerle etkileşime geçme yetkisine sahip olabilmeleri için yıllık 1 dolarlık abonelikle kaydolmaları gerekecek" şeklinde duyuruda bulundu.