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Kuzey Amerika, güneş tutulmasında gündüz vakti zifiri karanlık yaşadı

Ortalık gündüz olmasına rağmen zifiri karanlık oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:52
Kuzey Amerika, güneş tutulmasında gündüz vakti zifiri karanlık yaşadı

Güneş tutulması en çok Kuzey Amerika'yı etkiledi! Her yer zifiri karanlık! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI KUZEY AMERİKA'YI ETKİLEDİ

Milyonlarca insan tarafından heyecanla beklenen senenin ilk güneş tutulması Meksika sahil kasabası Mazatlan'da ilk olarak yaşandı. Meksika'dan başlayıp ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde 186 kilometre genişliğinde ilerleyen güneş tutulması bazı yerlerde dört dakikadan fazla, bazı yerlerde birkaç saniye sürdü. Kuzey Amerika'da güneş tutulmasını izlemek isteyenler Mazatlan'da toplandı. 

amerika tam güneş tutulması

Sahil şeridinde binlerce insan Yıldız Savaşları filmi müziği eşliğinde güneş tutulmasını özel gözlükleriyle takip etti. Güneş tutulmasında tam tutulma rotası yaşandı. Dallas doğusunda yer alan Mesquite kasabasının yanında New York Manhattan bölgesinde Bryant Park'ta da tutulma binlerce kişi tarafından takip edildi. New York eyaleti kuzeyinde tam tutulmas yerel saatle 15:00'de yaşandı. Tam tutulma rotası üstünde yer alan büyük yerler Teksas eyaleti San Antonio, Austin, Indiana Indianapolis, Ohia Cleveland ve Erie, Niagara Şelaleleri, Kanada Montreal olarak paylaşıldı. 

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