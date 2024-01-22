Lamborghini, MIT'nin yeni yüksek kapasiteli, hızlı şarj olan organik batarya teknolojisinin lisansını aldı!

Lamborghini, gelişmiş yetenekleri ve çevresel faydalarıyla elektrikli araç endüstrisinde potansiyel olarak devrim yaratacak çığır açan bir organik TAQ bataryanın lisansını almak için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile iş birliği yapıyor.

Lamborghini, MIT'nin TAQ bataryasını lisanslayarak gelişmiş elektrikli araç özellikleri vaat ediyor. TAQ batarya, geleneksel Li-on bataryalara göre yüzde 50 daha iyi enerji yoğunluğu sunuyor. Organik, sürdürülebilir TAQ batarya Lamborghini'nin gelecekteki elektrikli araçlarında devrim yaratacak.

Aralarında Hint kökenli bir bilim adamının da bulunduğu MIT'deki araştırmacıların buluşu olan TAQ bataryası, geleneksel Li-on bataryaların yeteneklerini aşan yüksek kapasiteli bir güç hücresi olarak biliniyor. Özellikle hızlı şarj özelliğine sahiptir ve otomotiv sektörüne çevre dostu bir çözüm sunan organik malzemelerden oluşuyor.





ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GÜÇ SAĞLAMAK İÇİN ORGANİK BATARYA GELİŞTİRMEK AMAÇLANIYOR

Karbon, nitrojen, oksijen ve hidrojenden üretilen bu organik batarya, benzersiz bir altıgen yapıda düzenleniyor. Bileşimi onu sadece çevreye duyarlı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Li-on NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyasına kıyasla yüzde 50 daha iyi enerji yoğunluğu sağlıyor. Bu gelişme, otomotiv dünyasının maliyetli ve çevreye zararlı madencilik süreçleri nedeniyle aktif olarak Li-on bataryalara alternatifler aradığı kritik bir zamanda geldi.

Lamborghini ve MIT arasındaki ortaklık, yaklaşık altı yıl önce Dincǎ'nın MIT'deki laboratuvarında başlatılan bir projeden ortaya çıktı. Lamborghini tarafından finanse edilen projenin amacının, elektrikli araçlara güç sağlamak için uygun bir organik batarya geliştirmek olduğu öğrenildi. TAQ'ın sağlam bir organik iletken olarak keşfedilmesi bu çabada çığır açan bir gelişme oldu.

TAQ teknolojisinin Lamborghini'nin gelecekteki elektrikli araçlarına entegre edilmesinin, bu araçların performansını, verimliliğini ve çevresel ayak izini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Bu hamlenin aynı zamanda, sodyum-iyon bataryaler gibi daha sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir batarya teknolojilerine geçiş yapan daha geniş endüstri eğilimiyle de uyumlu olduğu belirtiliyor.