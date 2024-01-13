LG bir yılda 12 binden fazla elektrikli araçlar için şarj cihazı üretecek!

LG, Fort Worth, Teksas'ta her yıl 12 binden fazla Seviye 2 ve Seviye 3 elektrikli araç şarj cihazı üretecek olan yeni üretim tesisinin açılışını bir basın açıklamasıyla duyurdu. LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Başkanı Alec Jang, yaptığı açıklamada, tesisin açılışının şirketin sadece ABD’de değil dünya çapında elektrikli araç şarjı işinde lider olma planında bir adım olduğunu söyledi.

Jang, "Elektrikli araç şarj cihazı işi, LG'nin geleceği için bir büyüme motoru ve şirketin akıllı çözümler şirketine dönüşümünü destekliyor. LG, dünya çapında elektrikli araç şarj işinde lider olma hedefiyle şarj cihazlarının, bakım hizmetlerinin ve dikey satış yeteneklerinin güvenilirliğini ve tavizsiz kalitesini kullanacaktır” dedi.

Bu tesis, LG'nin Forth Worth'taki ilk tesisi değil. Şirketin halihazırda şehirde tüketici elektroniği ve ev aletleri için bir merkez olarak hizmet veren milyon metrekarelik bir dağıtım merkezi bulunuyor. Fort Worth Belediye Başkanı Mattie Parker, "Bu küresel liderin elektrikli araç şarj cihazları için ABD üretim üssünü kurmayı seçmesi ve burada yeni işler yaratması Fort Worth için harika bir gün. LG'nin Amerika Birleşik Devletleri genelinde kullanılacak olan gelişmiş elektrikli araç şarj istasyonlarının burada, Fort Worth'ta inşa edileceğini bilmekten gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.





İLK ŞARJ CİHAZI İLKBAHARDA ÜRETİLECEK

LG Business Solutions USA Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Kosla, 100 bin metrekarelik fabrikada üretilen Seviye 2 ve Seviye 3 elektrikli araç şarj cihazlarının yeni gelir akışları, ek pazarlama ve gelir fırsatları ve rakip işletmelerle farklılaşma yaratan bağımsız olarak sahip olunan ve işletilen şarj istasyonları ile Amerika'nın elektrifikasyonunu desteklemek için işletmeler, belediyeler ve diğer halka açık yerler için yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

Şirket, standart bir SAE J1772 konektörü (CCS) aracılığıyla 11kW çıkış gücüne sahip Seviye 2 AC Şarj Cihazları ile üretime başlıyor. LG, hem CCS1 hem de NACS konektörleri aracılığıyla 175kW'a kadar hızlı şarj sağlayacak ilk Seviye 3 DC şarj cihazını ilkbaharda üreteceğini söylüyor. Ayrıca bu yılın ilerleyen dönemlerinde 350kW hızlı şarj cihazları üretmeye başlamayı planlıyor.