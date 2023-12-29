Luxshare, en büyük ikinci iPhone üreticisi ve Apple Vision Pro'nun da tek üreticisi olacak!

Luxshare, Çin’deki iPhone fabrikasındaki üretimin büyük bölümü devralmasının ardından en büyük ikinci iPhone üreticisi olacak.

Luxshare, en büyük ikinci iPhone üreticisi ve Apple Vision Pro'nun da tek üreticisi olacak!
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Luxshare Apple ile bağlarını derinleştiriyor. Nikkei Asia'ya göre Çinli üretici, Pegatron'un Çin’in eyaleti Kunshan'daki fabrikasından üretimin büyük bölümünü devraldıktan sonra dünyanın en büyük ikinci iPhone montajcısı olmaya hazırlanıyor.

Ayrıca, Luxshare sadece Foxconn'un gerisinde kalıyor. Fakat Çinli şirket Apple'a gerçekten güveniyor. Zira Apple'ın 2024'ün başlarında piyasaya çıkacak Apple Vision Pro'nun da tek üreticisi olacak.

Nikkei'ye göre Pegatron, Luxshare'in Kunshan fabrikasına sermaye artırımı olarak 296 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Bununla birlikte Pegatron'un tesisteki hissesi yüzde 100'den yüzde 37,5'e düşecek ve Luxshare'i dünyanın en büyük ikinci iPhone montajcısı haline getirecek şekilde tesisin kontrolünü üstlenecek.

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İPHONE’LARIN YÜZDE 25’İ HİNDİSTAN’DA ÜRETİLECEK

Pegatron Nikkei Asia'ya yaptığı açıklamada, "Pegatron, dinamik pazar ve endüstriyel ortama yanıt olarak ve bölgesel üretim verimliliğini güçlendirmek için sermaye enjeksiyonu yoluyla stratejik yatırımcıyla ortak bir girişimde bulunarak kaynakları daha etkin bir şekilde yeniden tahsis etmeyi ve bunun sonucunda dengeli bölgesel dağıtım ve daha güçlü rekabet gücü elde etmeyi bekliyor" dedi.

Bununla birlikte, bu Pegatron'un iPhone üretimini durduracağı anlamına gelmiyor. Aslında Tayvanlı şirket, Hindistan'daki işlerini büyütmeye devam ederken bu geliri başka tesislere yatırmayı planlıyor. Önceki raporlar, Apple'ın önümüzdeki 2-3 yıl içinde iPhone'ların yüzde 25'ini Hindistan'da üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

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