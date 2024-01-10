macOS 14.3 beta 3 sürpriz bir özellikle kullanıma sunuldu!

macOS 14.3 beta 3, Apple Music Ortak Çalma Listeleri ile birlikte kullanıma sunuldu!

macOS 14.3 beta 3 sürpriz bir özellikle kullanıma sunuldu!
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İkinci macOS 14.3 beta sürümünü yayınladıktan bir hafta sonra, Apple şimdi bu yaklaşan işletim sistemi güncellemesinin üçüncü versiyonunu yayınlıyor. Şu anda bilinen ana özellik, Apple Music Ortak Çalma Listeleri’ne yapılan ekleme oldu.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre bu işlev, ilk olarak bir önceki yazılım güncellemesi için test edilmiş ama beta döneminde tüm referanslar kaldırılmıştı. Şimdi, macOS 14.3 beta 2 ile başlayarak Apple, Mac kullanıcıları için Apple Music Ortak Çalma Listeleri işlevini yeniden dahil etti.

macos

İŞTE KULLANILACAK ÖZELLİKLER

Apple Music Ortak Çalma Listeleri: Kullanıcılar, arkadaşlarını çalma listeleri üzerinde iş birliği yapmaya davet edebilecek. Şarkı ekleyebilecek, yeniden sıralayabilecek ve kaldırabilecek.

Ortak Çalma Listelerine Tepki Verme: iOS 17.2 beta sürümünde mevcut olmayan iOS 17.3 beta sürümü, bir kişinin ortak bir çalma listesine eklediği şarkıya bir emoji ile tepki verme özelliğini ekliyor.

Öte yandan, macOS Sonoma, hâlâ Mesajlar iCloud'da güncellemesini ve PDF akıllı form algılamasını içermiyor.

Apple, macOS 14.3 beta 3'ün yanı sıra iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3 ve tvOS 17.3'ün üçüncü test sürümlerini de yayınladı.

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