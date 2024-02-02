Mark Zuckerberg Meta'nın ilk temettüsünden yılda 700 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyor!

Meta'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan Zuckerberg’in Meta'da 350 milyon Meta hissesine ya da yüzde 13'lük bir paya sahip olduğu biliniyor. Meta'nın A ve B sınıfı adi hisse senetleri için hisse başına 50 cent temettü açıklamasından bu yana Zuckerberg her çeyrekte 175 milyon dolar alacak. Temettü mart ayından itibaren ödenecek.

Bu temettü ödemesi, 2023'te yaklaşık yüzde 200 yükselen Meta'nın hisse senedi fiyatındaki fiyat artışlarına ek olarak, Zuckerberg için sadece temettü olarak yılda 700 milyon dolar anlamına geliyor.





META’NIN GELİRLERİ YÜZDE 16 ARTTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zuckerberg, 142 milyar dolarlık servetiyle halihazırda dünyanın en zengin 5’inci kişisi olarak kayıtlara geçti.

Meta'nın kazançlarını açıklamasının ardından perşembe günü daha da yükselen Meta hisselerindeki sürekli yükseliş sayesinde serveti yüzde 11,2 artarak şu ana kadar iyi bir 2024 geçiriyor.

Meta, perşembe günü beklentileri aşan dördüncü çeyrek kazançlarını bildirdi. Tüm yıl bazında, Meta'nın gelirleri bir yıl öncesine göre yüzde 16 arttı ve kârı aynı dönemde yüzde 69 artarak 39 milyar dolara ulaştı.

Meta'nın güçlü performansı, 2023 yılında binlerce çalışanını işten çıkardığı "Verimlilik Yılı "nın ardından geldi.

Meta'nın hisseleri perşembe günü yüzde 1,2 artışla kapandıktan sonra mesai sonrası işlemlerde yüzde 15,2 artışla 454,85 dolara yükseldi. Hisse senedi bu yıl bugüne kadar yüzde 11,5 artış gösterdi.