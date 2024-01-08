McAfee, deepfake yöntemiyle oluşturulan sahte ses dolandırıcılığını durdurmak için Project Mockingbird'ü tanıttı!

McAfee, yapay zekâ tarafından üretilen dolandırıcılıkların yarattığı artan tehditle mücadele etmek amacıyla Project Mockingbird olarak adlandırılan yapay zekâ destekli Deepfake Audio Detection teknolojisini geliştirdi.

Las Vegas'taki büyük teknoloji fuarı CES 2024'te tanıtılan bu yenilikçi teknoloji, tüketicileri dolandırıcılık yapmak ve kamuoyu algısını manipüle etmek için manipüle edilmiş, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş ses kullanan siber suçlulardan korumayı amaçlıyor.

Bu dolandırıcılıklarda, dolandırıcılar bir videoyu tanınmış bir haber spikeri gibi yasal bir konuşmacıyla başlatıyor. Ancak daha sonra sahte materyali alır ve konuşmacıya insan konuşmacının aslında hiç söylemediği kelimeleri söyletiyor. McAfee CTO'su Steve Grobman, VentureBeat'e verdiği bir röportajda, bunun hem ses hem de video ile deepfake olduğunu söyledi.





SESİN GERÇEKTEN İNSANA AİT OLUP OLMADIĞINI TESPİT EDEBİLECEK

Grobman, yaptığı açıklamada, "McAfee, tüketicileri dijital yaşamlarını etkileyen tehditlere karşı korumakla ilgileniyor. Bunu geleneksel olarak kötü amaçlı yazılımları tespit ederek ve insanların tehlikeli web sitelerine girmesini engelleyerek yaptık. Açıkçası, üretken yapay zekâ ile birlikte, siber suçluların, kötü aktörlerin, çok çeşitli dolandırıcılıklar oluşturmak için üretken yapay zekâyı kullanmalarına çok hızlı bir dönüş görmeye başlıyoruz” dedi.

Hacklenen diğer materyallerle birlikte kullanıldığında, deepfake'ler insanları kolayca kandırabiliyor. Örneğin, Spider-Man 2'nin yapımcısı Insomniac Games saldırıya uğramış ve özel verileri internete sızdırılmıştır. Sözde yasal materyaller arasında, kurban şirketin hacklenmiş gerçek materyallerinden ayırt edilmesi zor olan deepfake içerikler olabiliyor.

Project Mockingbird, konuşulan kelimeleri dinleyerek sesin gerçekten insana ait olup olmadığını tespit ediyor. Bu, ikna edici deepfake’ler yaratmak için üretken yapay zekâ kullanma eğilimiyle mücadele etmenin bir yolu olarak görülüyor.

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