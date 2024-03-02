Microsoft Edge'nin son güncellemesini kurmayın uyarısı geldi!

Microsoft, Edge ile web dünyasında yer alan payını genişletmeyi umuyor. Bu bağlamda şirket, Google Chrome gibi rakiplerinde bulunmayan özellikleri tarayıcısına eklemeyi hedefliyor. Ancak Edge'in yeni bir güncelleme kapsamında web sitelerini bozduğu ortaya çıktı. Kullanıcılar tarayıcılarının bellek hataları yaşadığını bildirdi.

"Microsoft Edge'de web sitelerinin çökmesine neden olan hata"

Edge web tarayıcısının en son kararlı sürümü bellekle ilgili bir takım hatalara sebep oluyor. Microsoft, belirli web sitelerinin doğru şekilde yüklenmesini engelleyen bir hatayı giderdi. Edge’in son sürümü ise geri çekildi.

Diğer taraftan, tarayıcının standart güncelleme kanalı üzerinden yayınlanan Edge sürümü 122.0.2365.63, tarayıcının "Yetersiz bellek olduğundan bu sayfa açılamıyor" veya "Bu sayfada bir sorun var" mesajını görüntülemesine neden oluyor. Edge'in bu uyarıları verirken "bellek yetersiz" hatalarını kaydettiği ortaya çıktı.





Bu sorunu araştıran uzmanlar, bunun Edge'de yerleşik olarak bulunan gelişmiş güvenlik ve aynı zamanda gizlilik ayarlarıyla ilgili olduğunu buldu. Bu bağlamda firmaya hata bildiren kullanıcılar, "Katı" güvenlik seviyesinin devre dışı bırakılması veya "Web güvenliğini iyileştir" ayarının tamamen kapatılmasıyla depolama hatalarının çözüldüğünü tespit etti.

Bu geçici çözüm ilk önce Microsoft'un destek forumlarında yayınlanmıştır. Ayrıca Reddit gibi sosyal ağlardaki kullanıcılar da bu geçici çözümün etkinliğini doğruladı. Ancak bu soruna cevap olarak da 122.0.2365.63 sürümünü güncelleme kanalından kaldırmaya karar verdi. Lütfen şu anda mevcut olan en son kararlı sürümün ise 122.0.2365.59 olduğunu unutmayın. Microsoft, bellek sorununa sebep olan hatalı sürümü onarıp yeniden yayınlayabilir.