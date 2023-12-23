Microsoft’un Windows 10 desteğini sonlandırmasının ardından 240 milyon bilgisayar çöpe atılacak!

Microsoft, yakında Windows 10’a verdiği desteği sonlandıracağını açıkladı. Bu nedenle, toplam 240 milyon bilgisayarın çöpe atılacağı öngörüldü. Buradaki mantık, Windows 11 donanım kısıtlamalarının tüm bu bilgisayarları kullanılmaz hale getirecek olması.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, Windows 11'in katı donanım gereksinimleri, 2021'in sonlarında piyasaya çıkmasından bu yana tartışmalardan payını aldı. Başlangıçta Microsoft, uyumluluk sorunları konusunda uyarıda bulundu. Fakat bu pek de iyi karşılanmadı ve kullanıcıların donanım kontrollerini aşmanın yollarını bulduğu görüldü. Windows 10 kullanım ömrü sonu (EOL) statüsüne yaklaştıkça endişeler daha da artıyor.





320 BİN OTOMOBİLE EŞDEĞER

Teknoloji araştırma firması Canalys, Microsoft'un 2025 yılında Windows 10'u kullanımdan kaldırdığında 240 milyon kadar bilgisayarı hurdaya gönderebileceğini bildirdi. Reuters, bu çöplüğün 480 milyon kilogram e-atığa eşit olacağını tahmin ediyor. Daha iyi anlaşılması açısından, böyle bir çöplüğün yaklaşık 320 bin otomobile eşdeğer olduğunu da ekliyor.

Canalys, "Microsoft'un kararı sektörün e-atık sorununu daha da kötüleştirecek ve işletim sistemi satıcılarının döngüsel bilişim teknolojileri modellerini mümkün kılmadaki rolünü vurgulayacak. Microsoft'un Windows 11'i, müşteriler başka bir yenileme döngüsüne hazırlanırken zor durumdaki bilgisayar pazarını desteklemeye yardımcı olacak. Fakat Windows 10 desteğinin sona ermesi, yüz milyonlarca cihazın ikinci bir hayata kavuşmasını engelleyebilir ve birçoğunun çöplüğe atılmasına neden olabilir” açıklamasını yaptı.