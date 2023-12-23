Microsoft’un Windows 10 desteğini sonlandırmasının ardından 240 milyon bilgisayar çöpe atılacak!

Araştırmacılar, Windows 10 desteğinin 2028’de sona ermesinin ardından 240 milyon bilgisayarı çöplüklere gönderebileceği konusunda uyarıyor.

Microsoft’un Windows 10 desteğini sonlandırmasının ardından 240 milyon bilgisayar çöpe atılacak!
Yayın Tarihi:

Microsoft, yakında Windows 10’a verdiği desteği sonlandıracağını açıkladı. Bu nedenle, toplam 240 milyon bilgisayarın çöpe atılacağı öngörüldü. Buradaki mantık, Windows 11 donanım kısıtlamalarının tüm bu bilgisayarları kullanılmaz hale getirecek olması.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, Windows 11'in katı donanım gereksinimleri, 2021'in sonlarında piyasaya çıkmasından bu yana tartışmalardan payını aldı. Başlangıçta Microsoft, uyumluluk sorunları konusunda uyarıda bulundu. Fakat bu pek de iyi karşılanmadı ve kullanıcıların donanım kontrollerini aşmanın yollarını bulduğu görüldü. Windows 10 kullanım ömrü sonu (EOL) statüsüne yaklaştıkça endişeler daha da artıyor.

bilgisayar

320 BİN OTOMOBİLE EŞDEĞER

Teknoloji araştırma firması Canalys, Microsoft'un 2025 yılında Windows 10'u kullanımdan kaldırdığında 240 milyon kadar bilgisayarı hurdaya gönderebileceğini bildirdi. Reuters, bu çöplüğün 480 milyon kilogram e-atığa eşit olacağını tahmin ediyor. Daha iyi anlaşılması açısından, böyle bir çöplüğün yaklaşık 320 bin otomobile eşdeğer olduğunu da ekliyor.

Canalys, "Microsoft'un kararı sektörün e-atık sorununu daha da kötüleştirecek ve işletim sistemi satıcılarının döngüsel bilişim teknolojileri modellerini mümkün kılmadaki rolünü vurgulayacak. Microsoft'un Windows 11'i, müşteriler başka bir yenileme döngüsüne hazırlanırken zor durumdaki bilgisayar pazarını desteklemeye yardımcı olacak. Fakat Windows 10 desteğinin sona ermesi, yüz milyonlarca cihazın ikinci bir hayata kavuşmasını engelleyebilir ve birçoğunun çöplüğe atılmasına neden olabilir” açıklamasını yaptı.

Öne Çıkanlar
32 ilde tamamen değişti! Malatya, Gaziantep, Ordu, Sivas... Artık buna göre yapılacak 32 ilde tamamen değişti! Malatya, Gaziantep, Ordu, Sivas... Artık buna göre yapılacak
Gece yarısı kötü haber gelmişti! Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu: Dakikalar sonra gerçek ayyuka çıktı Gece yarısı kötü haber gelmişti! Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu: Dakikalar sonra gerçek ayyuka çıktı
Başınız ağrıyorsa çözümü bir limonda! Ona batırıp yanı başınıza koyun: Etkisine inanamayacaksınız Başınız ağrıyorsa çözümü bir limonda! Ona batırıp yanı başınıza koyun: Etkisine inanamayacaksınız
Çok Okunanlar
Bilim insanları bir kambur balina ile 20 dakika boyunca 'sohbet' etti! Bilim insanları bir kambur balina ile 20 dakika boyunca 'sohbet' etti! Eski Meta yöneticisinden flaş itiraf! Çocuk istismarına rağmen Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler önerisi devre dışı bırakılmamış! Eski Meta yöneticisinden flaş itiraf! Çocuk istismarına rağmen Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler önerisi devre dışı bırakılmamış! Havacılık teknolojisinde yeni dönem! Bir kargo uçağı pilot olmadan mil uçtu! Havacılık teknolojisinde yeni dönem! Bir kargo uçağı pilot olmadan mil uçtu! Blackpink sanal gerçeklik konseri verecek! Blackpink sanal gerçeklik konseri verecek! Siber saldırılar 2024’te yapay zekâ yardımıyla mı yapılacak? Siber saldırılar 2024’te yapay zekâ yardımıyla mı yapılacak?