MTÜ'de Tarım Öğretiminin 180. Yılı Kutlanıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Türkiye'de tarım öğretiminin başlamasının 180. yılı dolayısıyla bir kutlama programı düzenliyor. Etkinlik, tarımsal eğitimin önemini vurgulamak ve öğrenciler ile yerel paydaşları bir araya getirmek amacıyla planlandı.

Program ve İçerik

MTÜ Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan "Tarımsal Eğitim ve Öğretiminin 180. Yılı Kutlama Programı" kapsamında öğrenciler, Malatya'daki tarım paydaşlarıyla buluşacak. Programda ayrıca Malatya’da Yerel Uyum ve Azaltım İçin Akıllı Tarım Çözümleriyle İklim Direncinin Güçlendirilmesi adlı projenin tanıtımı yapılacak.

Tanıtımın ardından, öğrenciler ile tarım paydaşlarını bir araya getirecek bir panel gerçekleştirilecek. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Orhan Gündüz üstlenecek.

Katılımcılar ve Detaylar

Panele konuşmacı olarak Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak katılacak.

Kutlama programı, 12 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da MTÜ Battalgazi Yerleşkesi Konferans Salonu'nda başlayacak.

