DAYTAM, Atatürk Üniversitesi'nde Yüksek Teknolojiyle Nitelikli Bilimsel Çalışma Hedefliyor

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), sahip olduğu ileri teknoloji cihazlar ve kapsamlı laboratuvar altyapısıyla ulusal ve uluslararası arenada teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı ve nitelikli bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasını hedefliyor.

Hizmet alanları ve teknik kapasite

Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi-DAYTAM; temel bilimler, yaşam bilimleri ve malzeme bilimi alanlarında araştırma yapan bilim insanlarına ve sanayi kuruluşlarına laboratuvar, test ve analiz hizmeti sunuyor. Merkez, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları-İLU (Good Laboratory Practice-GLP) Uygunluk Beyanına sahip olup bu durumun DAYTAM’ın teknik yeterliliğinin ve güvenirliğinin resmi bir tanınırlığı olduğunu vurguluyor.

DAYTAM, yetkin araştırmacı kadrosu, en üst düzey teknolojiye sahip cihazları ve modern araştırma laboratuvarlarıyla kimyasallar, kozmetikler, farmasötikler, polimerler, gıda ürünleri, ambalaj malzemeleri ile doğal ve sentetik ürünlerin kimyasal içerik ve yapı analizlerini birden çok teknik kullanarak gerçekleştiriyor. Farmasötik ürünlerde etken madde analizleri, benzerlik çalışmaları, safsızlık analizleri ve stres çalışmaları laboratuvar portföyünde yer alıyor.

2025 performansı ve patent çalışmaları

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 2025 yılı boyunca merkez tarafından bölgesel ve ulusal ölçekte sağlanan altyapı desteğinin güçlü bir performansla sonuçlandığını belirtti ve şöyle konuştu:

"2025 yılı boyunca Merkez bünyesinde, alanında uzman kadro ile toplam 12 bin 581 numune üzerinde ileri düzey analiz ve test hizmeti gerçekleştirildi. Bilimsel bilgi üretimini toplumsal ve ekonomik değere dönüştürme hedefiyle fikrî ve sınai mülkiyet alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı itibarıyla üniversitemiz bünyesinde toplam 24 patent tescillenmiş olup, 141 ulusal, 14 uluslararası patent başvurusu gerçekleştirildi. Bu buluşlar; Atatürk Üniversitesinin araştırma kapasitesini, yenilikçi vizyonunu ve küresel ölçekte rekabet edebilir teknoloji üretme yetkinliğini açık biçimde ortaya koydu. "Bilim toplum içindir" ilkesini benimseyen bir anlayışla ve YÖK Başkanımızın hedefleri doğrultusunda Erzurum’un ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen 25 ana başlık altında 250 temel ihtiyaca çözüm sunacak projeler için çalışmalarımıza başladık. Erzurum’un kalkınması ve arzu edilen değere ulaşması için ana sorunları tespit ettik ve ilgili komisyonlarımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz"

DAYTAM, bölgesel ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirme ve üniversitenin araştırma kapasitesini ticarileştirme hedefleriyle, bilimsel çıktıları toplumsal ve ekonomik değere dönüştürmeye odaklanıyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, S AHİP OLDUĞU YÜKSEK TEKNOLOJİK CİHAZLAR VE LABORATUVARLARLA ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA TEKNOLOJİK GELİŞMELERE KATKI SAĞLAMAYI VE NİTELİKLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ORTAYA ÇIKMASINI HEDEFLİYOR.