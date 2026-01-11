MTÜ'de II. Sağlıkta Yapay Zeka Çalıştayı Malatya'da Gerçekleşti

II. MTÜ Sağlıkta Yapay Zeka Çalıştayı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği II. MTÜ Sağlıkta Yapay Zeka Çalıştayı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. Üniversite yönetimi, akademisyenler, uzman hekimler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla düzenlenen çalıştayda sağlıkta yapay zekânın önemi, uygulama alanları, tanı ve klinik süreçlere etkisi ile gelecek perspektifi kapsamlı şekilde ele alındı.

Açılış Konuşması: Üniversitenin Dijital Dönüşüm Vurgusu

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, sağlık hizmetlerinde yapay zeka destekli çözümlerin hız, doğruluk ve karar destek sistemleri açısından sağladığı katkılara dikkat çekti. Bentli, üniversite olarak sağlıkta dijital dönüşüm ve disiplinlerarası iş birliklerine önem verdiklerini ifade etti.

Birinci Oturum: Yapay Zeka ve Sağlık Ekosistemi

Birinci oturumda Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Yıldırım "Yapay Zekânın Önemi ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm" başlıklı sunumunda sağlık ekosisteminde veri odaklı yaklaşımlar ile yapay zekâ temelli teknolojilerin rolünü değerlendirdi. Oturumda ayrıca şu isimler kapsamlı bilgilendirmeler yaptı:

Doç. Dr. Serpil Aslan (Yazılım Mühendisliği), Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş (Bilgisayar Mühendisliği), Doç. Dr. Feyza İnceoğlu (Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Muhammed Serdar Buğday (Tıp Fakültesi) ve Doç. Dr. Ahmet Kadir Aslan (İnönü Üniversitesi). Konular arasında tıbbi görüntüleme ve yapay zekâ ile tanı sistemleri, sağlıkta istatistiksel yaklaşımlar, bilimsel araştırmalarda yapay zeka kullanımı ve yapay zeka ile klinik uygulamalar yer aldı.

İkinci Oturum: Yapay Zeka Destekli Teşhis Yaklaşımları

Çalıştayın ikinci oturumu, MTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümlerinin çalışma grupları tarafından "Sağlıkta Yapay Zeka Destekli Teşhis Yaklaşımları" temasıyla gerçekleştirildi. Oturumda sunum ve tartışma yapan akademik kadro şunlardı:

Doç. Dr. Muhammed Yıldırım ve Prof. Dr. Eser Sert, Dr. Öğr. Üyesi Soner Kızıloluk ve Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş (Bilgisayar Mühendisliği), Doç. Dr. Serpil Aslan ve Doç. Dr. Canan Batur Şahin (Yazılım Mühendisliği) ile Doç. Dr. Gürkan Kavuran ve Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ölmez (Elektrik-Elektronik Mühendisliği). Oturumda yapay zekâ tabanlı teşhis sistemleri, kullanılan yöntemler ve farklı klinik kullanım senaryoları çok yönlü olarak ele alındı.

Kapanış: Soru-Cevap ve Değerlendirme

Çalıştay, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bir soru-cevap bölümüyle sona erdi. Etkinlik, sağlıkta yapay zekânın uygulama alanları ve disiplinlerarası iş birliklerinin güçlendirilmesi yönünde önemli katkılar sundu.

