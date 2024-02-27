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NASA Dünya’yı teğet geçen stadyum büyüklüğünde bir asteroidin fotoğrafını çekti!

NASA, Dünya'nın yanından geçen 200 ila 500 metre genişliğindeki asteroidin görsellerini elde etti. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 17:30
NASA Dünya’yı teğet geçen stadyum büyüklüğünde bir asteroidin fotoğrafını çekti!

NASA, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 200 ila 500 metre genişliğinde bir kaya olan 2008 OS7 asteroidinin ilk ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Şubat ayı başlarında Dünya'dan 2,9 milyon kilometre uzaklıktan geçen bu asteroidin kozmik açıdan oldukça yakın bir mesafe olduğu belirtildi. NASA'nın açıklamasına göre bu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin sadece 7,5 katı olduğu öğrenildi.

Ancak bu asteroidin yörüngesi Dünya için bir tehlike oluşturmadığı ve genel olarak, büyük asteroitlerin yakın zamanda Dünya'ya çarpma riskinin oldukça az olduğu aktarıldı.

Uzay ajansından yapılan açıklamada, "2008 OS7 adı verilen asteroidin gezegenimize çarpma riski yoktu, ancak NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, bu Dünya'ya yakın nesnenin (NEO) boyutunu, dönüşünü, şeklini ve yüzey ayrıntılarını daha iyi belirlemek için güçlü bir radyo anteni kullandılar" denildi.

asteroid

BİN YIL İÇİNDE BÜYÜK BİR ASTEROİDİN DÜNYA’YA ÇARPMA OLASIĞI ÇOK DÜŞÜK

Güneş sisteminde milyonlarca asteroit olmasına rağmen, bugün kozmik komşuluğumuz, nesnelerin sürekli çarpıştığı yaklaşık 4,5 milyar yıl önceki yaratılışından çok daha az kaotik olduğu biliniyor.

Gökbilimciler, zaman zaman Dünya'nın yakınından geçen yarım milden uzun "gezegen katili" asteroitlerin yüzde 90'ından fazlasını buldu. Ayrıca önümüzdeki yüzyılda bu dev kayalardan kaynaklanan bilinen bir çarpışma tehdidi bulunmuyor. Öte yandan, önümüzdeki bin yıl içinde bir çarpışma olasılığının da son derece düşük olduğu paylaşıldı.

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