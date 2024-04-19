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NASA fizikçisinden önemli uyarı: Starlink uyduları Dünya’yı tehdit ediyor

Eski NASA fizikçisi, Elon Musk’ın Starlink uyduları ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bilim insanı, bu uydular nedeniyle Dünya’nın manyetik alanın bozulabileceğine ve Dünya’daki yaşamın zarar görme ihtimaline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 17:48
NASA fizikçisinden önemli uyarı: Starlink uyduları Dünya’yı tehdit ediyor

Eski NASA fizikçisi’ndan Starlink uyduları ile ilgili çarpıcı iddialara gündeme geldi. Bilim insanı, Starlink gibi mega uydu ağlarının Dünya'nın manyetosferini olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti. Uzun vadede bu uyduların Dünya’nın manyetik alanına ve atmosferine zarar verebileceğini ifade eden bilim insanı, bu durumun Dünya’daki yaşam ve iklim için risk oluşturduğunu ifade etti.

Eski NASA fizikisi olan Doktor Sierra Solter-Hunt, uyduların atmosferde metal bir "iletken parçacık" tabakası oluşturmuş olduğunu ve bahsi geçen bu parçacıkların atmosferi yaktığını iddia ediyor ve bu durumun da uzun vadede Dünya'nın manyetik alanını olumsuz anlamda etkileyeceğini düşünüyor. Doktor Sierra Solter-Hunt’a göre, ilerleyen süreçte manyetosferin bozulması ile Dünya, ölümcül kozmik ışınlara maruz kalabilir.

Elon Musk’ın Starlink uydularının sayısı 5 bini geçmiş durumda. Diğer yandan önümüzdeki süreçte on binlerce uydunun daha fırlatılması bekleniyor.

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