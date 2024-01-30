NASA fotoğrafları Mars helikopterinde ciddi hasar olduğunu ortaya koyuyor!

Başka bir gezegende motorlu ve kontrollü bir uçuş gerçekleştiren ilk araç olan Ingenuity'nin, helikopteri havaya kaldırmak için gerekli olan 4 ayak uzunluğundaki rotorlarından bazıları kısa süre önce büyük ölçüde hasar gördü. Ingenuity'nin gövdesine takılı bir navigasyon kamerasıyla çekilen aşağıdaki fotoğraflarda birkaç kırık uç görülüyor. Güneş, kırık rotorların gölgelerini Mars yüzeyine düşürüyor.

Dünya ile karşılaştırıldığında Mars atmosferinin oldukça ince olması ve aracın uçuş için gereken kaldırma kuvvetini üretmemesi nedeniyle bu rotorların hasarlı bir şekilde uçmasının imkânsız olduğu ifade ediliyor.





ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Ingenuity, sadece Mars'ta uçuşun mümkün olduğunu kanıtlamakla kalmadı. Aynı zamanda, gezegensel keşiflerin geleceğini de gösterdi. Dünya dışı helikopter, NASA’nın Perseverance gezgini için bir "keşif aracı" olarak görev yaptı ve kuru çöl yüzeyinde geçmiş ilkel yaşamın izlerini korumuş olabilecek yerleri aradı.

Şu ana kadar hiçbir yaşam kanıtı bulunamasa da robotlar, göl kıyıları ve Mars nehirleri boyunca nemli tortularda olduğu gibi, ilkel yaşamın bir zamanlar gelişebileceği yerleri tespit etti.