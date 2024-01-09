NASA, Lunar Gateway'in inşasını BAE ile beraber gerçekleştirecek!

NASA ile Birleşik Arap Emirlikleri, Lunar Gateway’in üretimi için ortaklık kurdu. İki ülkenin beraber üreteceği Lunar Gateway, Ay yörüngesinde istasyon görevi görecek.

NASA, Lunar Gateway'in inşasını BAE ile beraber gerçekleştirecek!
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NASA, inşası süren Lunar Gateway'e yardımcı olması amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile (BAE) el sıkıştı. Gezegenimizin uydusunun yörüngesinde sürekli hareket edecek bir istasyon olması planlanan Lunar Gateway'in hava kilidi modülünün tasarımı için BAE, katkı sağlayacak.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre ,bu gelişme, NASA ile American University in the Emirates de (AUE) dahil olmak üzere uluslararası ortakları arasındaki iş birliğini daha da sağlamlaştıracak. NASA, bu hafta başında BAE'nin Gateway için Mürettebat ve Bilim Hava Kilidinin inşasına katkı vereceği haberini duyurmuştu.

nasa

DUBAİ VELİAHT PRENSİ AÇIKLADI

Bu modülün üretiminin, Lunar Gateway'deki mürettebatın bilimsel araştırmalar için harici yükleri kurarken ve alırken Gateway'in dışında uzay yürüyüşleri gerçekleştirmesine olanak sağlayacağı için önemli olduğu ifade edildi. Modülün inşası için kesin bir tarih açıklanmadı. Fakat Dubai Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed, bir sosyal medya paylaşımında projenin tamamlanması için 2030 yılını amaçladıklarını açıkladı

NASA'nın uluslararası ortaklıklarını sağlamlaştırmanın yanı sıra, bu proje BAE'nin gelecekteki bir Artemis görevinde yer almasını da garanti altına alacak ve astronotlarından birinin geçen yıl Artemis I ile başlayan tarihi görevlerde Ay'a seyahat etmesine olanak tanıyacak.

Lunar Gateway, gelecekteki Artemis görevlerinin ve NASA ile diğerlerinin Ay'da uzun vadeli üsler kurma girişimlerinin bir parçası olacak.

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