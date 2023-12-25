NASA'nın Mars helikopteri Mars’ta ‘dünya dışı enkaz’ı görüntüledi!

NASA, Mars’a birçok uzay aracı gönderdi ve milyarlarca dolarlık uzay araçlarını başka bir gezegene gönderirken geride bazı çöpler bırakmamanın mümkün olmadığını açıkladı. Şu anda ortalıkta dolaşan fotoğraflar, Mars yüzeyinde bir enkaz koleksiyonunu gösteriyor. NASA, bu fotoğraflardaki enkaz parçalarının uzaylılara ait olduğu iddiaları ortalıkta dolaşmasına rağmen Ingenuity'yi Kızıl Gezegen'e ulaştıran iniş aracının parçaları olduğunu açıkladı.





BİLİM İNSANLARI ENKAZ YARATMADAN MARS’A İNEBİLECEK Mİ?

Öte yandan, Ingenuity'nin iniş ekipmanının geride bıraktığı NASA Mars enkazını incelemek, bilim insanlarının diğer gezegenlere uzay aracı indirmenin daha iyi yollarını bulmalarına yardımcı olabileceği açıklandı. Bununla birlikte, bu fotoğraflar, insanlı keşiflerin aşırı maliyetini de vurguluyor.

Ayrıca, mevcut teknolojik imkânlar göz önüne aldığında ne yapılırsa yapılsın, başka bir gezegene gidilmesi durumunda mutlaka enkaz parçalarının olacağı ifade edildi.

NASA'nın Mars enkazı Mars'ta ne kadar çöp bırakıldığını gösterse de kullanılabilir roketlerin durumu, her görevde ortaya çıkan atık miktarının azalmasına oldukça yardımcı oldu. Bilim insanları, artık geride enkaz bırakmadan Mars'a inmenin bir yolunu bulunu araştırıyor.

Diğer taraftan, geçen yıl Perseverance uzay aracı, Kızıl Gezegen'de daha fazla insan çöpü tespit etmiş ve bu da uzay araştırmalarının daha iyi idare edilmesi konusunda benzer konuşmaları teşvik etmişti.