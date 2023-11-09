NASA ücretsiz erişime açtı: Uzayın derinliklerini keşfedebilirsiniz

Uzaya ilgisi olanlara müjde! Bu uygulama ücretsiz kullanıma açıldı! Tüm detaylar haberimizde.

NASA ücretsiz erişime açtı: Uzayın derinliklerini keşfedebilirsiniz
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NASA ücretsiz erişimini başlattı! Uzayla ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NASA'DAN ÜCRETSİZ HİZMET

NASA resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre 8 Kasım tarihinde video akış kanalı başlatıldı ve NASA+ olarak isimlendirilen platformda dünya çapında orijinal ve canlı içerikler kullanıcılara sunuluyor. Platform esnasında NASA görevleri, fırlatmaları, araştırmaları ve yapılan bütün çalışmalar yayınlanmaya başlanacak. 

nasa'dan ücretsiz dev hizmet

NASA Genel Merkezi İletişim Ofisi Yardımcısı Marc Etkind uzayı kullanıcılarının parmak uçlarına getirdiklerini dile getirdi. Bu uygulama ise tamamen ücretsiz şekilde sunulacak. Aynı zamanda bir reklam uygulaması da olmayacak. Platformda sahne arkası videolar da kullanıcılarla paylaşılacak. James Webb Uzay Teleskobu'ndan paylaşılan ilk görüntüler platformda paylaşıldı. Aynı zamanda SpaceX Starship fırlatılması da paylaşıldı. Bundan sonraki süreçte bu gibi çalışmaların hepsinin canlı olarak platformda paylaşılması tahmin ediliyor. 

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