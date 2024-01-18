Netflix’e, Apple Vision Pro için bir visionOS uygulaması gelmeyecek!

Netflix, Apple’ın yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığı için yerel bir visionOS uygulaması yapma planının olmadığı öğrenildi.

Netflix, sadece Vision Pro için bir uygulama tasarlamamayı tercih etmekle kalmıyor, aynı zamanda şirket mevcut iPad uygulamasında platformu desteklemeyecek. MacRumors tarafından belirtildiği üzere Mark Gurman, Temmuz 2023'te Netflix'in iPad uygulamasının kulaklık üzerinde değiştirilmeden çalışmasına izin vereceğini bildirdi. Artık durum böyle değil. Netflix'i Vision Pro'da izlemenin tek yolu bir tarayıcı üzerinden olacak.

Bir Netflix sözcüsü yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz, Mac'lerde Netflix'in keyfini çıkarabildiklerine benzer şekilde Vision Pro'daki web tarayıcısında Netflix'in keyfini çıkarabilecekler" dedi.





NETFLİX DİĞER UYGULAMALARLA DERİNLEMESİNE ENTEGRE OLMAK İSTEMİYOR

Netflix'in Apple'ın kulaklığını kullanmama kararının kaynak yetersizliğiyle bir ilgisi olma ihtimali bulunmadığı belirtildi. Bununla birlikte Netflix, uygulamasını diğer ekosistemlere çok derinlemesine entegre etmekten kaçındığı aktarıldı. Kullanıcılar, Apple TV'deki Up Next satırında Netflix programlarını göremeyecek, Prime Video Kanallarında Netflix'e abone olamayacak ve hatta Netflix'e iOS uygulaması üzerinden bile kaydolamayacak.

Son yıllarda yaşadığı bazı sıkıntılara rağmen Netflix hâlâ açık ara farkla dünyanın en popüler yayın hizmeti olarak ön plana çıkıyor. Apple'ın bir sonraki büyük donanım lansmanını görmezden gelmesi, şirketin eğilimleri göz önüne alındığında özellikle şaşırtıcı olmasa bile dikkate değer olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan, ön siparişle kullanıcılar, 2 Şubat'taki lansmanda hala aralarından seçim yapabilecekleri çok sayıda eğlence uygulamasına sahip olacaklar. Apple, Apple TV+'a ek olarak Disney+, ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok ve MUBI uygulamalarının da ilk gün kullanıma sunulacağını duyurdu.