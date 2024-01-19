Netflix’in ardından YouTube da Apple Vision Pro’ya izin vermeyecek!

Netflix, merakla beklenen Apple’ın uzamsal bilgisayarı Vision Pro’nun platformda kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. YouTube da benzer bir açıklama yaparak bu cihazın kullanımını onaylamayacağını paylaştı. İşte detaylar...

Netflix’in ardından YouTube da Apple Vision Pro’ya izin vermeyecek!
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Netflix gibi YouTube da Vision Pro için yerel bir uygulama geliştirmeyeceğini duyurdu. YouTube sözcüsü Jessica Gibby, yaptığı açıklamada, iPad uygulaması da 3 bin 499 dolarlık kulaklığı desteklemeyeceğini söyledi. Gibby, "YouTube kullanıcıları Vision Pro'da YouTube'u Safari'de kullanabilecekler” dedi.

Vision Pro'da özel uygulamaları olmayacak tek büyük hizmetler bunlar olmayacak. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Spotify'ın Vision Pro için yeni bir uygulama oluşturmayı planlamadığını ve iPad uygulamasının cihazda çalışmasını sağlamayı beklemediğini, kullanıcıların Spotify'a bir internet tarayıcısından erişmek zorunda kalabileceğini söyledi.

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46 UYGULAMADAN HİÇBİRİ VİSİONOS UYGULAMASINA SAHİP OLMAYACAK

Spotify sözcüsü Grey Munford, yaptığı açıklamada şirketin bu raporu doğrulayamayacağını ve Spotify'ın Vision Pro planlarıyla ilgili herhangi bir duyuru yapmadığını paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, App Store'daki en popüler 46 uygulamadan hiçbiri lansman sırasında yerel bir visionOS uygulamasına sahip olmayacak.

Öte yandan Apple Vision Pro, Disney Plus'ın 3D filmlerinin yanı sıra Amazon Prime Video, Max, Paramount Plus, Pluto TV, Peacock ve diğerleri gibi diğer birçok akış uygulamasını da destekleyecek. Spotify bir karma gerçeklik başlığı için çok büyük bir eksiklik gibi görünmese de, özel Netflix ve YouTube uygulamalarının olmamasının, başlığı kendi sürükleyici medya oynatıcıları olarak kullanmayı bekleyen kullanıcılar için cihazı kesinlikle daha az çekici hale getirmesi bekleniyor.

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