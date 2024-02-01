Neuralink, Tesla maaş paketi nedeniyle Elon Musk’a sahip çıktı!

Neuralink direktörü Shivon Zilis, Tesla maaş paketinin iptal edilmesinin ardından Elon Musk'ı savunmaya geliyor.

Salı günü bir Delaware yargıcı, Musk'ın CEO olarak aldığı ücretin aşırı olduğunu savunan bir hissedarın yanında yer alarak Musk'ın 55 milyar dolarlık Tesla ödeme paketini reddetti.

Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen St. J. McCormick kararında "Musk'ın tazminat planının onaylanmasına giden süreç son derece kusurluydu. Musk'ın Tesla adına pazarlık yapmakla görevlendirilen kişilerle kapsamlı bağları vardı” ifadelerini kullandı.

Zilis, Musk'ın beyne yerleştirilmek üzere tasarlanmış bilgisayar çipleri üreten Neuralink adlı girişiminde yöneticilik yapıyor. Musk bu hafta bir Neuralink çipinin ilk kez bir insan hastanın beynine yerleştirildiğini söyledi. Zilis'in Musk ile ikiz çocukları da var. Çarşamba günü bir sosyal medya paylaşımında Tesla tazminat paketinin arkasında durdu.





ELON MUSK’TAN YANIT GELDİ

Musk, Tesla'dan maaş almıyor. Bunun yerine ücret paketi, Tesla'nın belirli performans hedeflerini karşılaması halinde hak kazanılan 12 dilim hisse senedi opsiyonundan oluşan 10 yıllık bir hibeyi içeriyordu. Şirket, 12 hedefin tamamını karşıladığını söyledi. Her dilim için Musk, şirketin o sırada tedavülde olan toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 1'ine eşit hisse senedi opsiyonlarını hak ediyor.

Zilis, "İnsanların hissedar değerini yok ederken masadan para aldıkları pek çok anti-meritokratik durum var. Hissedarlara karşı adil olmayan budur, kişinin yaratmak için kan, ter ve gözyaşı döktüğü artıya katılmamak. Bu karar ne yazık ki gerçek istisnacılık, değer yaratma ve meritokrasi için teşvik yaratılmasına gölge düşürüyor. Gerçek değer yaratımına katılmak ve başarısızlık için ödüllendirilmemek, tazminatın işleyiş şekli olmalıdır” dedi.

Musk ise karara X üzerinden yanıt verdi ve "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" dedi.

Tesla'nın temyize götürebileceği karar, Musk'ın dünyanın en zengin insanı olma statüsünü tehdit ediyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, bu yazı yazıldığı sırada 205 milyar dolarlık net değeriyle hala bu unvanı elinde tutuyor. Tazminat planı olmadan, en üst sıradaki yerinden düşmesi bekleniyor.