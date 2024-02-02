Nintendo Switch’te Mario Sürprizi: Yeni Oyun Ücretsiz Olarak İki Hafta Erken Yayınlandı

MARIO VS DONKEY KONG ÜCRETSİZ DEMO VERSİYONU İLE GERİ DÖNÜYOR: NASIL OYNAYABİLİRSİNİZ?

Mario ve Donkey Kong, Nintendo’nun en popüler oyun serilerinden ikisi. Bu iki seri, hem kendi içlerinde hem de birlikte birçok başarılı oyun çıkardılar. Bunlardan biri de, 2004 yılında Game Boy Advance için çıkan Mario vs Donkey Kong idi. Bu oyun, hem sanal hem de artırılmış gerçeklik teknolojilerini bir araya getiren, karışık gerçeklik gözlüğü olarak tanımlanıyor. Bu oyun, hem gerçek dünyayı hem de sanal dünyayı birlikte gösteren, etkileşimli bir deneyim sunuyor. Bu oyun, 2 Şubat’ta piyasaya çıkacak, ancak şimdiden ön sipariş vermek mümkün.







MARIO VS DONKEY KONG NEDİR?

Oyunun Konusu Nedir? Mario vs Donkey Kong, Mario’nun oyuncak fabrikasından mini Mario oyuncaklarını çalan Donkey Kong’u durdurmaya çalıştığı bir oyundur. Mario, Donkey Kong’un peşine düşer ve onu yakalamak için birçok farklı bölümde bulmacaları çözer ve engelleri aşar. Oyunun sonunda, Mario ve Donkey Kong arasında büyük bir final mücadelesi yaşanır.

Oyunun Türü Nedir? Mario vs Donkey Kong, hem bulmaca hem de platform öğeleri içeren bir oyundur. Oyunda, Mario’yu yönlendirerek, anahtarları toplamak, kapıları açmak, düşmanlardan kaçmak, tuzaklardan kurtulmak gibi görevleri yerine getirmek gerekiyor. Oyunun zorluk seviyesi, ilerledikçe artıyor. Oyun, hem tek kişilik hem de çok kişilik modlara sahip. Çok kişilik modda, başka oyuncularla birlikte veya onlara karşı oynamak mümkün.

Oyunun Grafikleri Nasıl? Mario vs Donkey Kong, Nintendo Switch için geliştirilmiş bir oyun olduğu için, grafikleri oldukça iyi. Oyun, hem TV hem de el konsolu modlarında oynanabiliyor. Oyunun renkleri, animasyonları, sesleri ve müzikleri, hem nostaljik hem de modern bir atmosfer yaratıyor.





MARIO VS DONKEY KONG NASIL OYNANIR?

Oyunu Nasıl İndirebilirsiniz? Mario vs Donkey Kong, Nintendo Switch için ücretsiz bir demo versiyonuna sahip. Bu demo versiyonunu indirmek için, Nintendo eShop’a girmeniz ve oyunun adını aratmanız yeterli. Oyunun sayfasında, “Demo İndir” seçeneğine tıklayarak, oyunu konsolunuza indirebilirsiniz. Demo versiyonu, oyunun ilk bölümünü içeriyor. Oyunun tam sürümünü satın almak isterseniz, 29,99 dolar ödemeniz gerekiyor.

Oyunu Nasıl Oynayabilirsiniz? Mario vs Donkey Kong’u oynamak için, Nintendo Switch konsolunuzu açmanız ve oyunu seçmeniz yeterli. Oyunu, hem Joy-Con hem de Pro Controller ile oynayabilirsiniz. Oyunun kontrolleri şöyle:

Yön tuşları veya sol analog çubuk: Mario’yu hareket ettirir

A tuşu: Zıplar

B tuşu: Eşyaları kullanır

X tuşu: Mini Mario’ları çağırır

L ve R tuşları: Kamerayı ayarlar

Start tuşu: Oyunu duraklatır

Oyunun İpuçları Nelerdir? Mario vs Donkey Kong’u oynarken, aşağıdaki ipuçlarını kullanabilirsiniz:

Her bölümde, anahtarları toplayarak kapıyı açmaya çalışın. Kapıyı açtıktan sonra, mini Mario’ları da kapıya götürmeniz gerekiyor.

Her bölümde, üç yıldız toplayabilirsiniz. Yıldızları toplamak, puanınızı artırır ve ekstra can kazandırır.

Bazı bölümlerde, gizli bölmeler bulabilirsiniz. Bu bölmelerde, ekstra yıldızlar, canlar veya eşyalar bulabilirsiniz.

Bazı eşyalar, sınırlı sayıda kullanılabilir. Bu eşyaları, gerektiği yerde kullanmaya çalışın.

Bazı düşmanlar, yenilemez. Bu düşmanlardan kaçınmaya veya onları atlatmaya çalışın.

Bazı bölümlerde, zaman sınırlaması vardır. Bu bölümlerde, hızlı ve dikkatli olmaya çalışın.

Mario vs Donkey Kong nedir?

Mario vs Donkey Kong, Mario’nun oyuncak fabrikasından mini Mario oyuncaklarını çalan Donkey Kong’u durdurmaya çalıştığı bir oyundur.

Mario vs Donkey Kong ne zaman çıkacak?

Mario vs Donkey Kong, 2 Şubat 2024’te Nintendo Switch için çıkacak. Ancak, şimdiden ücretsiz bir demo versiyonunu indirmek mümkündür.

Mario vs Donkey Kong’un fiyatı ne kadar?

Mario vs Donkey Kong’un fiyatı, 29,99 dolardır. Ancak, oyunun ücretsiz bir demo versiyonu da mevcuttur.