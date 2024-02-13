Nvidia artan yapay zekâ talebi nedeniyle Amazon ve Alphabet'e kafa tutuyor!

Yapay zekâ, geçtiğimiz yıl Nvidia ve hissedarları için inanılmaz derecede verimli olduğunu kanıtladı. Hatta yonga üreticisinin toplam piyasa değeri açısından Amazon'u geçmesine yardımcı olabileceği belirtildi. Bugün 720 doların üzerinde kapanış yapan şirket, yıldan yıla yüzde 20'den fazla ve 2024'ün başından bu yana yaklaşık yüzde 50'lik bir artış kaydetti.

Nvidia hisseleri, bir yıl önce bugün 223,37 dolardan kapandı. Bu hatırı sayılır bir rakam olsa da Şubat 2022'nin başlarında hisse senedinin bulunduğu yere kıyasla yaklaşık 50 dolar düştü. Bugün ise 721 dolardan işlem görüyor. Bu, yıldan yıla yüzde 221'den fazla ve 2024'ün başından bu yana yaklaşık yüzde 50'lik bir artış anlamına geliyor.

Nvidia'nın piyasa değeri şu anda 1,77 trilyon dolar seviyesinde ve bu rakam Amazon'un 1,81 trilyon dolarlık ya da Alphabet'in 1,86 trilyon dolarlık piyasa değerinin çok gerisinde yer almıyor. Teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri ise şu anda 2,92 trilyon dolar ile benzerlerinin çok önünde yer alıyor.

2020'den önce satın alınan hisseleri ellerinde tutanlar hiç şüphesiz yüzlerindeki sırıtışı silmekte zorlanıyorlar. O dönem Nvidia’ın hisselerinin tanesi yaklaşık 50 dolara alınabiliyordu.





MORGAN STANLEY, NVİDİA HİSSELERİNİ YÜKSELTTİ

Bu haftanın başlarında Morgan Stanley, Nvidia hisse senedi fiyat hedefini hisse başına 603 dolardan 750 dolara yükselterek son kazançları teşvik etti. Analistler, bekleme sürelerinin azalmasına rağmen, geliştiricilerin bulut sağlayıcılarından Nvidia donanımını kullanarak modelleri eğitmek için hâlâ uzun beklemelerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Nvidia, yapay zekâ özellikli donanımları üretebildiği kadar hızlı satsa da yapay zekâ yarışından yararlanan tek şirket değil. Geçtiğimiz ay Microsoft, dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı. Microsoft'un piyasa değeri 3,12 trilyon dolardı ve hisselerinin tanesi 420,22 dolardan işlem görüyordu.

İlk 10'da yer alan ve daha önce bahsedilmeyen diğer teknoloji firmaları arasında 1,19 trilyon dolarlık piyasa değeriyle yedi numarada yer alan Meta ve 693,8 milyar dolarla 10’uncu sırada bulunan TSMC yer alıyor. Tesla ve Broadcom, 615,17 milyar dolar ve 600 milyar dolar değerleriyle sırasıyla 11’inci ve 12’nci sıralarda gruplandırmanın hemen dışında yer almaktadır.

Öte yandan, Nvidia'nın bir sonraki üç aylık kazanç raporu 21 Şubat'ta açıklanacak.