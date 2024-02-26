Nvidia CEO’suna göre yapay zekâ nedeniyle çocukların kod yazmayı öğrenmesine gerek kalmadı!

Nvidia’nın patronu Jensen Huang, yapay zekânın programlama öğrenme ihtiyacını gereksiz hale getirdiğine ve insanların bunun yerine biyoloji, eğitim, üretim veya çiftçilik gibi daha önemli becerilere odaklanması gerektiğine inanıyor.

Dubai'de kısa süre önce düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuşan Huang, yaptığı açıklamanın son 10-15 yıldır teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin söylediklerinin, yani herkesin hatta özellikle de çocukların programlamayı öğrenmesi gerektiğinin tam tersi olduğunu itiraf etti.

Huang, "Bizim işimiz, kimsenin programlamak zorunda kalmayacağı bir bilgisayar teknolojisi yaratmak. Ve programlama dili de insan dilidir. Dünyadaki herkes artık bir programcı. Yapay zekânın mucizesi budur” dedi.

Bu açıklamaları daha önce de yapan ve neredeyse tam bir yıl önce Berkeley Haas Üniversitesi'nin Dekan Konuşmacıları serisinde konuşan Huang, ChatGPT'nin program yazma yeteneklerinin manzarayı nasıl değiştirebileceğinden bahsetmişti. CEO, "Kelimenin tam anlamıyla herkes bir bilgisayar programlayabilir. Bilgisayarı çok ama çok büyük bir şekilde demokratikleştirdik” diye konuşmuştu.





BAZI İŞLER YAPAY ZEKÂ NEDENİYLE ORTADAN KALKACAK

Stability AI patronu Emad Mostaque, özellikle Hindistan'da çok sayıda insan kodlayıcının yerini alabileceğine inanıyor ve bu alandaki dış kaynaklı işlerin yapay zekâ gelişmeleri nedeniyle önümüzdeki yıl yok olacağını söylüyor.

Öte yandan, yapay zekânın ürettiği kodun kalitesi henüz bilinmiyor. Purdue Üniversitesi'nde geçen yıl yapılan bir araştırmada ChatGPT'nin programlama sorularının yarısından fazlasını yanlış cevapladığı ortaya çıktı. Dahası, pek çok uzman, önceki teknolojilerin belirli bir alanı öldürmeyi vaat ettiğini, ancak bu teknolojinin geleneksel yöntemlerle birlikte kullanıldığını belirtti.

Huang, insanların üretken yapay zekâyı nasıl kullanacaklarını öğrenmelerinin önemli olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Herkese beceri kazandırmamız hayati önem taşıyor ve beceri kazandırma sürecinin keyifli ve şaşırtıcı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Huang'ın yapay zekânın erdemlerini yüceltmek için diğerlerinden daha fazla nedeni bulunuyor. Nvidia'nın üst düzey yapay zekâ donanım pazarının yaklaşık yüzde 80'ini kontrol etmesiyle, şirketin yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeri, Huang’ı dünyanın en zengin 21’inci ismi haline getirdi. Team Green'in toplam kazancı son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı.