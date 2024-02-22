Nvidia yapay zekâ çiplerinin satış patlaması nedeniyle yeni bir yol deniyor!

Nvidia’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ çiplerine olan talebin tahmin edilenden fazla olması nedeniyle, şirketin bu çipleri adil bir şekilde tahsis ettiğine dair güvence vermek zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre Huang, çarşamba günü dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra analistlerle yaptığı görüşmede, "Adil bir şekilde tahsis etmek ve gereksiz yere tahsis etmekten kaçınmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

Huang, Nvidia'nın çipler için yaygara koparan ve birçoğu rakip olan tüm şirketlere çipleri nasıl tahsis ettiğine ilişkin bir soruya yanıt veriyordu.

CEO, Nvidia'nın bulut hizmeti sağlayıcılarının beklentilerini ve zaman çizelgelerini karşılamak için onlarla birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

"Veri merkezi hazır değilken neden bir şey tahsis edelim. Hiçbir şey bir şeyin boş durmasından daha zor değildir" diyen Huang, Nvidia'nın gereksiz yere tahsisat yapmaktan kaçınmak istediğini söyledi.

Sonuçta, sağlık ve finans hizmetlerinden otonom sürüşe kadar her alanda faaliyet gösteren şirketler yapay zekâ oyununa dahil oluyor.

Ayrıca Huang, "İşin özünde, adil bir tahsisat yapmak, israftan kaçınmak ve iş ortakları ile son kullanıcıları birbirine bağlayacak fırsatlar aramak istiyoruz" diye ekledi.





GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 265 ARTIŞ SAĞLADI

Nvidia, dün, bir yıl öncesine göre yüzde 265 artışla ve Wall Street beklentilerinin üzerinde 22,1 milyar dolar gelir elde ederek bir başka patlama çeyreği daha bildirdi.

OpenAI'ın lokomotif yapay zekâ modeli ChatGPT tarafından ateşlenen yapay zekâ patlamasının teknolojiyi ana akıma taşımasından bu yana yonga üreticisinin hisseleri geçtiğimiz yıl büyük bir yükseliş yaşadı.

Huang, dün yaptığı basın açıklamasında, "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zekâ devrilme noktasına ulaştı. Dünya çapında şirketler, sektörler ve uluslar arasında talep artıyor” diye konuştu.

Yapay zekâ patlaması, Nvidia'nın hisselerinin son 12 ayda iki kattan fazla değer kazanması, analistlerin çip devinin yakında tükenip tükenmeyeceğini merak etmelerine yol açtı.