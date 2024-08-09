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Öğrenciler Yapay Zeka Projeleriyle TEKNOFEST'te Yarıştı

TEKNOFEST'te yapılan Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nda, yapay zeka projeleriyle öğrenciler ödüller için mücadele etti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 20:16
Öğrenciler Yapay Zeka Projeleriyle TEKNOFEST'te Yarıştı

Öğrenciler Yapay Zeka Destekli Projeleriyle TEKNOFEST'te Yarıştı

Kocaeli'de gerçekleşen TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması, 163 takım ve 531 katılımcının yer aldığı final ile son buldu. Yarışma, Bilişim Vadisi'nde düzenlendi.

Yarışmanın Hedefleri ve Katılımcı Projeler

Bu yarışmanın amacı, Türkçe Doğal Dil İşleme alanında uluslararası teknoloji markalarının oluşturulmasını sağlamak ve Türkçe metinlere yönelik kullanıcı dostu kütüphaneler geliştirmektir. Öğrenciler, veri üretimi, açık kaynak araçları kullanımı ve işaretsiz verilerin işlenmesi gibi konularda projeler geliştirdi.

Finale kalan yarışmacılar, sunumlarını gerçekleştirdi. Dereceye giren projelere toplamda 480 bin lira ödül verilmesi planlanıyor. Yarışmanın sonuçları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Yapay Zeka ve Dilin Önemi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, 2024 yılında TEKNOFEST'e başvuran takım sayısının 1,6 milyona ulaşacağını belirtti. Hıdır, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederken, yapay zekanın yaşamın her alanında iş uygulamalarını kolaylaştıracak yenilikler getirebileceğini vurguladı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, yarışmaya katılan gençlerin Türkiye'yi ve kültürünü daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Mert, dilin bilim dünyasındaki yerinin önemine değindi.

Bilişim Vadisi'nde Eğitim ve Gelecek Vizyonu

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gençlerin teknoloji geliştirmesini kolaylaştırmak için çalıştıklarını; yarışmaların, Türkiye'de teknoloji geliştirme kültürünün yaygınlaşmasına destek olacağını ifade etti.

Program, yarışmaya katılan öğrencilerle yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531...

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde tamamlandı. Etkinliğe Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (solda) ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağda) de katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531...

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde tamamlandı. Etkinliğe Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (solda) ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağda) de katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531...

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde tamamlandı. Etkinliğe Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (solda) ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağda) de katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531...

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde tamamlandı. Etkinliğe Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (solda) ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağda) de katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531...

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde tamamlandı. Etkinliğe Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (solda) ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağda) de katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531...

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde tamamlandı. Etkinliğe Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (solda) ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağda) de katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531...

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde tamamlandı. Etkinliğe Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (solda) ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağda) de katıldı.

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