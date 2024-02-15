OLED MacBook Pro’nun tanıtımı bir kez daha ertelendi!

MacBook Pro için bir sonraki büyük güncellemenin, muhtemelen 2027'de piyasaya sürülecek bir OLED versiyonu olduğu belirtiliyor. İlk söylentiler, bu geçişin Apple'ın önümüzdeki aylarda duyurması planlanan OLED iPad Pro'yu tanıtmasından bir yıl sonra gerçekleşmesini bekleniyordu. Apple, OLED MacBook Pro’nun tanıtımının 2026'ya ertelendiğini duyurdu. Şimdi de edinilen bilgilere göre, cihazın tanıtımının 2027'ye ertelendiği belirtildi.

Hem iPad hem de Mac'te OLED'e geçişle ilgili anlaşılması gereken en önemli özelliğin farklı ekran özellikleri olduğu belirtiliyor. OLED iPad Pro 6’ncı nesil teknolojisini kullanırken, Mac henüz geliştirme aşamasının ilk günlerinde olan 8’inci nesle sahip olacak.

Apple'ın bu teknolojideki ortaklarından birinin de Samsung Display olduğu biliniyor. Güney Koreli şirket, geçtiğimiz yıl bu teknolojiye 3.1 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuştu. Şimdi, The Elec'in Kore versiyonu tarafından yayınlanan yeni bir rapor sayesinde OLED MacBook Pro'nun piyasaya sürülme zaman çizelgesi biraz netleşti.





SAMSUN DİĞER SATICILAR İÇİN PANEL ÜRETMEYE ODAKLANACAK

Yayına göre Samsung, ilk IT 8’inci nesil OLED’i mart ayında çıkarmayı planlıyor ve evaporatörü ise Japon Canon Toki tarafından üretiliyor. Yine de Güney Koreli şirketin kurulum ve süreç koşullarını ayarlama süresi göz önüne alındığında, tüm cihazların 2025'in ikinci yarısında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Ayrıca, Samsung, 8’inci nesil OLED panelleri Apple'a özel geliştirmeyecek ve diğer satıcılar için de panel üretmeye odaklanacak. Bu nedenle, 8’inci nesil ile üretilen ilk tedarik panelleri yaklaşmakta olan OLED MacBook Pro için değil, HP ve Dell için olacak. Bununla birlikte Samsung, Apple için OLED panelleri ancak 2027 yılında üretebilecek.

Samsung'a rağmen, LG ve BOE de bu teknolojiyle çalışmak istiyor. Fakat BOE'nin henüz bir evaporatör cihazı bulunmuyor ve LG hâlâ yatırım kaynaklarını güvence altına almaya çalışıyor.