Ondokuz Mayıs Üniversitesi TEKNOFEST KKTC'de Innovatif Projelerle Yer Aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi TEKNOFEST KKTC'de Projeleriyle Dikkat Çekti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST 2025'e katılarak, açtığı stantta ziyaretçileri ağırlıyor.

Üniversitenin "ChainGene" isimli ZOMİ takımı, "Tarım Teknolojileri" kategorisinde 2 bin 864 başvuru arasından finale kalmayı başardı. Bu takım, tıp, moleküler biyoloji ve genetik, istatistik ile endüstri mühendisliği bölümlerinden oluşan multidisipliner bir yapıdan meydana geliyor.

Geçen hafta patent tescili alan projeleriyle öne çıkan ChainGene, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Expomed fuarına davet edilen üç projeden biri oldu.

OMÜ, festival alanındaki standında bu yenilikçi çalışma başta olmak üzere akademik araştırmalar ve öğrenci projelerini ziyaretçilere tanıtmaktadır.

TEKNOFEST KKTC Detayları

TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, 132 paydaş kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa'da düzenlenen festival; Türkiye dahil 22 ülkeden 47 binden fazla yarışmacıya ev sahipliği yapıyor.

Etkinlikte 100 bin metrekarelik alanda 268 finalist takım yarışırken, toplamda 3 milyon lira maddi destek ve 2,5 milyon lira ödül dağıtılacağı belirtildi.

Festival süresince yerli hava araçlarının gösteri uçuşları, bilim gösterileri, planetarium film gösterimleri, çocuk atölyeleri, simülasyon alanları, söyleşiler ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı ve yapay zeka destekli hatıra fotoğrafı uygulaması da ziyaretçilerden büyük ilgi görmekte.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ziyaretçilerin alana girebilmesi için çevrim içi kayıt yaptırması gerekmekte.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST 2025'te açtığı stantta ziyaretçileri ağırlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST 2025'te açtığı stantta ziyaretçileri ağırlıyor.