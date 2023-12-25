OpenAI, ABD’de SpaceX’ten sonraki en değerli ikinci şirket olmaya hazırlanıyor!

ChatGPT'nin yaratıcısı olan yapay zekâ girişimi OpenAI'nin, yatırımcılarla kendisine 100 milyar dolar ya da üzerinde değer biçecek ve OpenAI'nin dünyanın en değerli girişimlerinden biri olma konumunu pekiştirecek yeni bir finansman turu için görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

Bloomberg'in yayınladığı bir raporda, konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilere dayanılarak, yeni finansman turuna potansiyel olarak dahil olabilecek yatırımcıların şu anda şirketle ön görüşmeler yaptığı belirtildi. Söz konusu kişiler, turun şartları, zamanlaması ve değerlemesi gibi ayrıntıların henüz kesinleşmediğini ve hâlâ değişebileceğini söyledi.





SPACEX’E RAKİP OLUYOR

CB Insights tarafından sağlanan verilere göre, fonlama turu gerçekleşirse OpenAI, Elon Musk'ın Space Exploration Technologies Corp. şirketinin ardından ABD'deki en değerli ikinci şirket haline gelecek.

Bloomberg, ayrıca OpenAI'nin Abu Dabi merkezli fon G42 ile yeni bir çip üretim girişimi için para toplamak üzere görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Raporda, bu görüşmelerin tartışılan daha geniş finansman turuyla ilgili olup olmadığı net değil. Ancak rapora göre, OpenAI'nin G42'den 8 milyar ila 10 milyar dolar arasında bir meblağı görüştüğü söyleniyor.