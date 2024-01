OpenAI, ChatGPT mağazasını açtı! Ancak herkese açık olmayacak!

OpenAI, çevrim içi hizmet verecek GPT mağazasının açıldığını duyurdu. Fakat GPT Mağazası herkese açık olmadığı, Plus veya Enterprise abonelikleri ya da yepyeni Teams katmanı aracılığıyla ödeme yapan bir ChatGPT müşterisi olmak gerektiği öğrenildi.

OpenAI, çarşamba günü işletmeleri hedefleyen yeni premium ChatGPT abonelik hizmetini duyurdu. Fiyatlandırma kullanıcı başına aylık 25 dolardan başlıyor. Bu fiyatın, OpenAI'nin ChatGPT'yi dünyaya sunmasından bu yana var olan Plus katmanından 5 dolar daha pahalı olduğu belirtildi. Plus aboneliğinden farklı olarak, ekip yıllık bir taahhüt gerektirecek. Ayrıca, Plus gibi, ChatGPT Team de GPT Mağazasına erişim sağlıyor.





GPT MAĞAZASINDA NASIL GİRİLİR?

Bu bağlantıya tıklayarak, bir hesabınız olmasa bile GPT Mağazasını incelemek mümkün. Ancak özel sohbet robotlarının hiçbiriyle etkileşime girilemiyor. Bunun için oturum açmak gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra, özel botlara erişmek için Plus, Team veya Enterprise aboneliği gerekiyor.

Özel GPT'ler hâlâ bulutta çalışıyor. Sadece birini seçerek ChatGPT ile konuşmaya başlamak yeterli. Ancak her özel bot, ChatGPT hesabınızda farklı bir sekmede açılarak belirli görevleri yerine getirecek.