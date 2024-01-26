OpenAI GPT 3.5 Turbo ve GPT 4 Turbo için yeni gelişmeleri duyurdu!

OpenAI, ChatGPT'ye güç vermek için kullanılan yeni GPT 3.5 Turbo modelini tanıtmaya hazırlanıyor ve geçtiğimiz yıl içinde üçüncü kez ürün fiyatlarını düşürecek.

Şirket, gelişmeleri perşembe günü yayınladığı bir güncellemeyle duyurdu. Bu güncellemede yakında çıkacak yeni nesil modellerin yanı sıra mevcut modellerde "tembellik" durumlarına yönelik düzeltmeler de yer alıyordu.

OpenAI, yeni GPT-3.5 Turbo modelinin önümüzdeki hafta tanıtılacağını ve model için hem girdi hem de çıktı fiyatlarının düşürüleceğini açıkladı. Girdi maliyetleri yüzde 50 azalarak bin token başına 0,0005 dolara düşerken, çıktı maliyetleri yüzde 25 azalarak bin token başına 0,0015 dolara düşecek.

Ayrıca dil modeli metinleri, bir metinde bulunan sık karakter dizileri olan belirteçleri kullanarak işleyecek. OpenAI'ye göre GPT modelleri, belirteçler arasındaki ilişkiyi anlamayı kendi kendilerine öğretir ve bir dizideki sonraki belirteci üretebilecek.

Şirket, fiyat indirimlerinin OpenAI müşterilerinin "ölçeklenmesine" yardımcı olmayı amaçladığını ve ChatGPT'nin daha büyük bilgi ve yazı fıçılarını analiz etmek için giderek daha fazla kullanıldığı için geldiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre, düşük fiyatlar şirketin son aylarda özellikle API topluluğundaki rekabet arttıkça modelleri düzene sokma ve iyileştirme çabalarının bir sonucu da olabilecek.





GPT-3.5 TURBO ENDÜSTRİ STANDARDI HALİNE GELDİ

OpenAI'ye göre, duyurunun yapıldığı tarihe atfen 0125 olarak adlandırılan yeni GPT-3.5 Turbo modeli, talep edilen formatlarda daha yüksek doğrulukta yanıt verme ve hata düzeltmeleri de dahil olmak üzere çeşitli ürün iyileştirmeleri içerecek.

GPT-3.5 Turbo, OpenAI'nin doğruluğu ve marka bilinirliği ile rekabet etmek isteyen diğer yapay zekâ modelleri arasında endüstri standardı haline geldi.

OpenAI, ayrıca GPT-4 Turbo önizleme modelinin güncellenmiş bir versiyonunu da tanıtıyor. Bu model, kod oluşturma gibi görevleri tamamlama konusunda önceki modellerden daha gelişmiş olsa da şirket yeni sürümün GPT-4 Turbo'daki önceki bir hatayı düzelteceğini ve modelin görevini tamamlamadığı "tembellik" vakalarını azaltmayı amaçladığını söyledi.

Güncelleme, OpenAI'nin GPT-4 tarafından desteklenen abonelik modeli ChatGPT Plus için kayıtları yeniden açmasından yaklaşık üç hafta sonra geldi. Hizmete aylık abone olanlar, sohbet robotuyla sesli etkileşim kurma ve ürünle "ileri geri" konuşmalar yapma gibi daha fazla özelliğe erişebiliyor.