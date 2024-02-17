Oppenheimer'ın torunu yapay zekânın riskleri karşısında insanları uyardı!

İngiliz yatırımcı Richard Branson ve Robert Oppenheimer'ın torunu Charles Oppenheimer, kontrolsüz yapay zekânın riskleri konusunda uyarıda bulunan bir açık mektubun imzacıları arasında yer alıyor.

The Elders grubu ve kâr amacı gütmeyen Future of Life Institute tarafından yayınlanan mektupta, dünyanın insanlığı riske atan bir dizi tehditle karşı karşıya olduğu belirtilerek, dünya liderleri gereken "bilgelik ve aciliyetle" yanıt vermemekle suçlandı.

Nelson Mandela tarafından 2007 yılında kurulan The Elders, barış ve insan hakları için birlikte çalışan tanınmış kişilerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor.

Mektupta iklim krizi, küresel salgın hastalıklar ve nükleer silahlar gibi risklerin yanı sıra yapay zekâ gibi gelecekteki tehditler de vurgulanıyor. Mektupta dünya liderlerinin bu riskler karşısında kararlı adımlar atma iradesi ya da kabiliyetinden yoksun oldukları belirtilerek, liderler uzun vadeli çözümler yerine kısa vadeli çözümler aramakla suçlanıyor.





“YAPAY ZEKÂ DÜNYA'DAKİ YAŞAMIN VARLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR”

Mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Bu tehditlerden bazıları Dünya'daki yaşamın varlığını tehlikeye atmaktadır. Yapay zekâ ile bağlantılı olarak ortaya çıkan risklerin ne kadar önemli olacağını henüz bilmiyoruz. Bu mektubu imzalayanlar, dünya liderlerini bu varoluşsal tehditleri daha kararlı bir şekilde ele almak üzere birlikte çalışmaya çağırmaktadır."

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, aktivist Annie Lennox ve yapay zekânın vaftiz babası Geoffrey Hinton, artan risklerin ele alınması için harekete geçilmesi çağrısında bulunan isimler arasındaydı.

Ayrıca, Yaşamın Geleceği Enstitüsü daha önce yapay zekâ risklerine ilişkin endişelerini dile getirmişti. Enstitü, geçtiğimiz yıl GPT-4'ten daha güçlü yapay zekâ sistemlerinin eğitimine 6 ay ara verilmesini talep eden bir açık mektup kaleme almıştı. Elon Musk ve çok sayıda uzman ise bu mektubu imzalamıştı.