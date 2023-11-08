Oyunseverlerin beklediği haber nihayet geldi: GTA 6 için tarih verildi

Oyunseverlerin yüzünü güldürecek haber geldi. GTA 6'nın tanıtım tarihi yayınlanırken önemli bilgiler yayınlandı. İşte tüm detaylar...

Oyunseverlerin beklediği haber nihayet geldi: GTA 6 için tarih verildi
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Rockstar Games'in satış rekorları kırdığı GTA serisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sayısız rapor ortaya atılırken GTA 6 için araştırmalar sıklık gösterdi. Sektörün güvenilir isimlerinden olan Jason Schreir merakla beklenen oyunun bilgileri yayınlandı.

GTA 6 TANITIMI

Son dönemlerde bilgiler sızıntılar yaşanırken Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'su olan Strauss Zelnick'e ait olduğu belirtildi. GTA'nın Ekim 2023'te geçen ay tanıtımı yapılırken bilgi verildi. Fakat henüz gerçekleşmedi ve yapım tarafından resmi açıklama gelmedi.

GTA6

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ın çıkış sürecinde paylaştığı doğru bilgilerle dikkatleri üzerine çeken Jason Schreier, GTA 6’nın bu hafta içerisinde tanıtılacağı bilgisi verildi. Rockstar’ın 25. yıl dönümünü kutlamak amacıyla önümüzdeki ay yani aralıkta GTA 6 için bir fragman çıkartılacağı iddiaları yer almaktadır. 

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