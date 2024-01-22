Palworld ilk 40 saatte 3 milyon kopya satarak Steam En Çok Satanlar listesinde zirveye yerleşti!

Yeni bir hayatta kalma ve canavar yakalama oyunu Palworld, Steam DB'nin "En Çok Oynanan Oyun" listesinde Cyberpunk ve Elden Ring gibi popüler oyunları gölgede bırakarak büyük bir başlangıç yaptı.

Nispeten daha önce duyulmamış olan bu oyun, ilk başarısını elde etmesine yardımcı olmak için nispeten az pazarlama ile büyük ölçüde ağızdan ağıza yayıldı. Oyun kısmen Ark: Survival Evolved, kısmen Harvest Moon, kısmen de Pokemon’a benzer olduğu öğrenildi.

850 bin eşzamanlı oyuncuya ulaşan oyun, dünden beri 1 milyon sınırını kolayca aşarak 1,25 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaştı ve çok ödüllü oyunlar Elden Ring ve Cyberpunk'ı geride bıraktı.

Steam DB'nin "En Çok Oynananlar" listesinde 5’inci sırada yer alıyor ve önündeki diğer tüm oyunlar oynaması ücretsiz.





FİYATI OLDUKÇA MAKUL

Benzersiz satış noktası, Palworld'ün birleştirmeye çalıştığı türlerin karışımı gibi görünüyor. Üs kurma ve kaynak toplama gibi standart hayatta kalma oyunu mekaniklerini kullanıyor. Daha sonra toplamak ve savaşmak için 'Pals' ile canavar yakalama açısı var, ama aynı zamanda oldukça etkileyici görünümlü üçüncü şahıs aksiyon RPG savaşı bulunuyor.

Oyunun tamamı için resmi bir yayınlanma süresi bulunmayan bir erken erişim başlığı olmasına rağmen, oyunun halihazırda oldukça gelişmiş olduğu bildiriliyor. Geliştiriciler, evcilleştirilecek ve savaşılacak 100 canavar, bulunacak veya yaratılacak yüzlerce eşya ve inşa edilecek 70'in üzerinde bina türü olduğunu ve bunların hepsinin oyuncuların keşfetmesi için 'geniş' bir açık dünyada yer aldığını söylüyor. Oyunda ayrıca deneyime daha da derinlik katmak için zindanlar ve baskın savaşları da yer alıyor.

Oyunun Steam sürümü şu anda bir seferde 32 oyuncuya kadar sunucuları desteklerken, Xbox ve Game Pass sürümlerinin resmi sunucuları bulunmuyor. Bu nedenle şu anda yalnızca 4 oyunculu kendi kendine barındırılan dünyaları destekliyor.

Palworld, şu anda 26,99 dolar fiyatla satılıyor ve bu da birçok yeni oyunun 60 hatta 70 dolara mal olduğu bir dönemde bu deneyimi daha da cazip hale getiriyor.

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